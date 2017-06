El 71% de los gallegos apoya una nueva Ley de Bienestar Animal, según un sondeo de Libera

Etiquetas

La mayoría de los gallegos y gallegas apoya la creación de una nueva Ley de Bienestar Animal, que este martes afronta su primer debate en el Parlamento con la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el PSdeG y en la que, entre otras cuestiones, se plantea la creación de un Observatorio para vigilar el uso de animales domésticos en circos.

El sondeo, realizado por la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber, realizó un millar de llamadas telefónicas de manera aleatoria, y consistió en tres preguntas al respecto de asuntos relacionados con el Proyecto de Ley, tal y como han precisado ambas organizaciones en un comunicado.

En la primera cuestión --¿Cree que Galicia necesita una nueva Ley de Bienestar Animal?--, el 71% de las personas consultadas respondió afirmativamente, frente a un 11% que no considera necesario un nuevo texto y un 18% que no contestaba o afirmaba no conocer el asunto.

En este sentido, la segunda pregunta de los animalistas se basaba en la polémica generada alrededor de uno de los nuevos artículos que incluye esta propuesta legislativa: ¿Cree que la Ley debe sancionar a quien recoja un animal abandonado?

Esta cuestión, que suscitó un "gran movimiento" en redes sociales, devuelve un 78% de rechazo ciudadano, frente a un 8% que avalaría la prohibición y un 14% que no sabía o no contestaba.

Finalmente, la última cuestión realizada por las organizaciones animalistas tiene que ver con la respuesta que el Código Penal debe dar a los casos de maltrato y abandono. En la actualidad, ha precisado Libera, un caso de crueldad se penaría con hasta 1 año de prisión y la potencial inhabilitación para tenencia, comercio o profesión relacionada con animales por un máximo de 36 meses.

Sobre este aspecto, la mayoría ciudadana pide "endurecer los tipos penales", con un 85% a favor, un 5% en contra y un 10% de personas que no contestaron o no sabían.

Con estos resultados, desde Libera y FFW se han mostrado "bastante satisfechos" de la incidencia que ambos colectivos han tenido en el trámite de enmiendas de los grupos parlamentarios, "logrando modificaciones importantes en el articulado de la futura ley", han apostillado.

Asimismo, piden que se avance en la redacción de aquellos preceptos que "quedan poco claros o que pueden generar malestar ciudadano y sobre los animales".

Los animalistas consideran que una nueva Ley de Bienestar Animal era "una situación imperativa", después de "constatar en estos últimos años el desfase normativo de un marco promulgado en 1993 y que adolecía de importantes carencias".