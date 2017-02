Isabel de Inglaterra conquista una marca de zafiro en el trono de un país anárquico

El 6 de febrero marca el 65 aniversario del día en que una joven de apariencia tímida y gélida se convirtió en la reina de Inglaterra.

Elizabeth Alexandra María, nacida el 21 de abril de 1926 en Londres, se convierte en el único monarca británico en alcanzar el aniversario de zafiro.

La muchacha que durante muchos años fue conocida en su entorno como Lilibet vivió la violencia de la Guerra, que terminó por llevarla en volandas a la vida adulta. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se comprometió con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca.

La reina Isabel fue coronada el 2 de junio de 1953, cuando tenía 27 años y nadie podía prever que llegaría a cambiar de milenio sentada en el trono. Hoy, tantos años después y en medio de una asentada crisis en la institución monárquica europea, Isabel es felicitada por partidarios y detractores.

Este lunes Isabel II de Inglaterra ha marcado otro hito en su reinado al convertirse en la primera monarca británica en cumplir los 65 años en el trono.

Hay momentos que sólo se viven una vez en la vida, pero acontecimientos tan extraordinarios como el Jubileo de Zafiro de la soberana británica ocurren pocas veces.

El aniversario de récord se está destacando en las islas con homenajes varios y un espectáculo de salvas de cañón en Green Park de Londres.

La Reina pasa este señalado día en privado, sin compromisos oficiales. Y es que, después de todo, en este día la reina Isabel apenas tiene tiempo para recordar a su padre, que falleció en la madrugada del 5 al 6 de febrero de 1952.

El rey George VI murió a la edad de 56 años de una trombosis coronaria, mientras dormía. Aquella noche su hija mayor se acostó siendo princesa heredera y a la mañana siguiente se levantó como Su Majestad la Reina de Inglaterra.

Isabel II, hoy reina de reinas, siempre ha sentido que su largo reinado es consecuencia de la temprana muerte de su padre y que por lo tanto no es motivo de celebración. Así que, y como es comprensible, pasa en privado la fecha del aniversario de su fallecimiento.

Aislada en Sandringham House junto a su esposo, el Duque de Edimburgo, dedicó parte del día a sus cajas rojas, no de los conocidos bombones de Nestle, sino de de los documentos oficiales, como ha hecho cada día de su reinado.

