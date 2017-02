Se queda atrapado en el barro hasta la nariz y sobrevive ¡gracias a una postura de yoga!

Etiquetas

La historia de Daniel Miller es cuanto menos sorprendente. Consiguió sobrevivir ¡gracias a una postura de yoga!

El australiano, de 45 años de edad, se cayó con su excavadora en una presa con agua dentro de su propiedad, al 300 kilómetros al norte de Sídney, y logró sobrevivir tras pasar cuatro horas en una posición de yoga con su nariz asomando justo por encima del nivel del agua.

Gracias a la postura de la cobra -arqueando su espalda buscando que su nariz pudiera captar oxígeno- logró mantenerse con vida y que un vecino oyera sus gritos.

«Me quedé atrapado y tuve que mantener mi cabeza por encima del agua usando mis brazos, creo que con la posición de la cobra», explicó al The Daily Telegraph.

«No soy un yogi, pero supongo que podrías decir que el yoga me salvó la vida. Eso y la voluntad de vivir; le prometí a mi esposa cuando nos casamos que no moriría antes que ella», añadió Daniel Miller en sus declaraciones al The Daily Telegraph. Explicó que todo el tiempo estuvo pensando en ella y en sus dos hijos pequeños.

Un vecino lo oyó y alertó a los servicios de emergencia que llegaron a la zona en minutos. Los bomberos drenaron la presa y pudieron salvar a Miller.«Gracias a Dios que no llovió», concluyó.