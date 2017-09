Las chanclas que se mofan de los tuits contradictorios de Donald Trump

Etiquetas

Las redes sociales son la herramienta perfecta para tirar de hemeroteca cuando una persona se contradice con sus mensajes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es muy activo en Twitter y más de una vez ha publicado sinsentidos con respecto a palabras suyas anteriores.

Tal ha sido la popularidad de estos mensajes que se han puesto a la venta unas chanclas en las que se incluyen los tuits contradictorios de Trump.

Estas son las tres ediciones disponibles por el momento:

Ataques en Siria

Primer tuit: "Para nuestro líder tondo, no ataquemos Siria. Si lo hacemos muchas cosas malas sucederán y de ese conflicto EEUU no saca nada bueno".

Segundo Tuit: "Felicitaciones para nuestros grandes militares por representar a EEUU y al mundo, y hacerlo tan bien en el ataque en Siria".

Introducing President Flip Flops: Electoral College Edition. Now available in our store. #presidentflipflops Una publicación compartida de President Flip Flops (@prezflipflops) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 3:17 PDT

El sistema del Colegio Electoral

Primer tuit: "El Colegio Electoral es un desastre para la democracia".

Segundo tuit: "El Colegio Electoral es una genialidad porque permite a todos los Estados, incluidos los más pequeños, entrar en el juego. ¡Hacer campaña es mucho más diferente!".

Introducing President Flip Flops: Electoral College Edition. Now available in our store. #presidentflipflops Una publicación compartida de President Flip Flops (@prezflipflops) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 3:17 PDT

Los medios de comunicación

Primer tuit: "Recordad, no creáis a las "fuentes consultadas" por los medios de comunicación deshonestos. Si no nombran las fuentes, las fuentes no existen".

Segundo tuit: "Una "fuente extremadamente creíble" ha llamado a mi oficina y me ha dicho que el certificado de nacimiento de Obama es un fraude".

Introducing President Flip Flops: Electoral College Edition. Now available in our store. #presidentflipflops Una publicación compartida de President Flip Flops (@prezflipflops) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 3:17 PDT

Tú eliges la siguiente edición

Cada par cuesta 29,99 dólares (25,10 euros), con el 10% de las ganancias destinados a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que lucha por proteger los derechos de los ciudadanos contra la Adminsitración Trump.

La acogida de las chancletas ha sido buena así que los creadores instan al público a sugerir las siguientes ediciones. Bastará con aportar la idea en Twitter seguida del hashtag #PresidentFlipFLops.