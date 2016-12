Así comen, viven y se relacionan los cinco lugares del mundo con más esperanza de vida

Etiquetas

Valentín Fuster y Jospe Corbella acaban de publicar el libro 'La Ciencia de la larga vida' (editorial Planetas) donde dan 20 claves y muchas evidencias para ayudarnos a vivir más y con más calidad. No es la primera vez que estudios, libros o informes detallan las evidencias que dejan claro lo que hay que hacer para al menos intentar vivir más y mejor.

En el año 2008, un escritor estadounidense y explorador llamado Dan Buettner publicó un libro titulado The Blue Zone: Lessons for Living Longer From the People Who’ve Lived the Longest (La zona azul: Lecciones para una vida más larga de las personas que han vivido más).

Este libro, que fue una ampliacón de un informe que Buettner escribió para National Geographic en el año 2005 acerca de la longevidad, contenía información sobre las cinco regiones en el mundo en donde la gente vivía durante un tiempo inusualmente largo (a menudo más de 100 años.

Estas cinco regiones, que Buettner llamó “Blue Zones” (zonas azules), son: La región de Barbagia de Cerdeña ,(Italia) Las islas tropicales de Okinawa (Japón), Loma Linda (California), Icaria (Grecia) y Nicoya (Costa Rica).

Solo un 20% del tiempo que se vive lo determina la genética

Cierto es que, según los últimos estudios científicos solo un 20% del tiempo que se vive está determinado por la genética. El resto está en nuestras manos... y en la suerte.

¿Qué es lo que hacen los habitantes de estos lugares para vivir tanto? Hay nueve factores clave que se repiten. El hecho de que hagan ejercicio con frecuencia y con suavidad es vital. Solo mantener sus propios jardines y granjas , por ejemplo, les lleva a hacer ejercicio más de cinco horas por día . Nada de correr maratones o ir al gimnasio. Labrar la tierra, andar y muchos movimientos naturales son la base del ejercicio, muy alejado de lo que se fomenta en las grandes urbes.

Una dieta basada en legumbres, verduras y baja en carnes y azúcar

¿Qué dieta tienen los centenarios de estos lugares? Frutas, verduras (especialmente legumbres y sembradas por ellos mismos) pocas grasas, carne y azúcar refinada, son la base. Y hay detalles importantes. Preferían la leche de cabra a la leche de vaca, beben alcohol con moderación (uno o dos vasos de vino al día con la comida era común) y sólo comían alimentos como la carne y el queso alrededor de cinco veces al mes. Un pequeño ejemplo del estilo a la hora de comer es ver sus platos favoritos:Cerdeña: Sardinas, pan, verduras, pequeñas cantidades de vino y queso de cabra. Muy poca carne.Okinawa: Camote, productos de soya fermentada, arroz y verduras.Loma Linda : Fruta fresca, avena, ensaladas y alimentos vegetarianos.Icaria: Verduras, vino, té de hierbas y pequeñas cantidades de carne.Nicoya: Tortillas de maíz, frijoles, frutas, pollo y huevos.

Una red de amigos y el optimismo, vitales

De los 268 centenarios entrevistados por Dan Buettner para su estudio, 263 de ellos pertenecían a una comunidad con mucha fe. Ninguno de ellos vivía solo en hogares de ancianos, y tenían un red de amigos y parientes ¡optimistas!. Se sentían, todos ellos parte, de algo.

Los longevos viven en ambientes soleados

Todas las zonas azules son soleadas, y todos los centenarios que Buettner entrevistó se exponían al sol regularmente debido a su estilo de vida al aire libre. En consecuencia, recibieron grandes cantidades de vitamina D natural que, como los estudios han demostrado, está vinculado a la mejora del estado de ánimo y el sueño, mejora la salud ósea y de los ojos, y mucho más. Además, como Buettner y otros investigadores han señalado, los climas cálidos parecen promover una actitud ante la vida más relajada de “trabajar para vivir “.

Para llegar a 100 años te tiene que tocar la lotería... genética

“Para llegar a los 100 años de edad, tienes que haber ganado la lotería genética”, señala Buettner en su estudio, pero algo podemos hacer. La esperanza de vida de una persona podría aumentar en 10 a 12 años de media si tomara nota del estilo de vida de las zonas azules”.

En Cerdeña, Barbagia es un referente

Cerdeña está relacionada habitualmente con el verano, el mar, las fiestas y los destinos de ensueño frecuentados sobre todo por la jet set internacional. Pero en la Barbagia, la zona más salvaje de Cerdeña, considerada por los romanos como una zona inexpugnable es uno de los lugares del mundo con más centenarios. Valles y barrancos el paisaje está inundado de acantilados y rocas. La orfebrería triunfa en la zona como las carpinterías, sastrerías, zapaterías, bodegas y las peleterías. Madroños, encinas,castaños, cerezos y alcornoques inundan el paisaje Lo que no hay que perderse.

¿Qué comen en Barbagia?

Habas, queso, pan y escasa carne. La pobreza en este caso provocó que gran parte de los centenarios apostaran por las verduras y los platos más económicas (calabacín, tomates, patatas, berenjena, y sobre todo, habas). La carne era, en el mejor de los casos, tomada una vez a la semana. Normalmente vendían sus animales para comprar cereales básicos con los cuales elaborar sus pastas y sus panes tradicionales, como el pistoccu hecho de cebada. La leche de oveja y cabra eran los productos que aportaban la mayor parte de proteína a la dieta. Y vino, mínimo, un cuarto de litro. Sopa de verduras y solo pan también era una dieta habitual. La leche de cabra también era vital.

¿Qué se come en Icaria?

Habitualmente un menú rico en aceite de oliva y verduras, bajo en lácteos y carne, con algún consumo de alcohol diariamente. En Icaria también se incluye gran cantidad de patatas, leche de cabra, legumbres (lentejas, garbanzos) y algunas frutas . Té de montaña, preparado con las hierbas del lugar, todos los días, en especial al final del día (mejorana, salvia, menta, hojas de olivo, romero, diente de león y otras). Y mucha miel.

Uno de cada tres habitantes de Icaria que llegan a la edad de 90 años, esta población tiende a vivir 10 años más que el resto de Europa y América.

¿Y en Loma Linda?

Esta pequeña ciudad del sur de California es el hogar de cerca de 9.000 adventistas del séptimo día aproximadamente la mitad de la población. Evitan el cerdo, y el tabaquismo, la cafeína, el alcohol y las especias. Se cree que este estilo de vida es una de las principales razones por las cuales esta población vive de cuatro a diez años más que el californiano promedio. La mayoría practican una dieta vegetariana, frutos secos y mucha agua.

En Okinawa no se jubilan

A los 83,4 años, Japón tiene la esperanza de vida más larga del mundo. Se estima que para el año 2050, habrá más de un millón de personas mayores de 100 en el país. En Okinawa, no hay una palabra para jubilación. Sus habitantes son agricultores y pescadores y a medida que envejecen, siguen participando en actividades de la comunidad, pero a un ritmo pausado. “Las formas populares de ejercicio para muchos de estas personas se dan conectando su mente y cuerpo a través del tai chi y atendiendo sus jardines diariamente.Muchos de los ancianos en esta isla creen firmemente en una vida social con amigos de siempre, con la búsqueda de un propósito, y comiendo poco.En Okinawa comen una dieta centrada en verduras, alta en vegetales de hojas verdes y patatas dulces, además de pescado que contiene ácidos grasos omega-3. Los locales también practican hara hachi bu, que es la enseñanza de Confucio que promueve la alimentación hasta que su estómago esté satisfecho en un 80 por ciento.

Nicoya, sol, cereales y un plan de vida

Situada en la costa pacífica, la península de Nicoya concentra muchos nonagenarios que cultivan cereales ricos en antioxidantes y disfrutan del sol. El ambiente es hippie sin estrés, donde priman alfareros, surfistas, y sobre todo una mentalidad que les da felicidad en el día a día: saber qué queremos hacer día a día en nuestras vidas.