Así serán las ciudades del futuro según los arquitectos

Aunque no es estrictamente un concepto de ciudad, la superpoblación y la disminución continua de nuestro entorno están provocando futuristas ideas para explorar la posibilidad de convertir Marte en un lugar habitable.

El año pasado, la NASA recibió más de 165 aplicaciones para crear una ciudad en Marte diseñadas para proteger a los humanos de los elementos duros del planeta rojo.

Una de las propuestas que tuvo más aceptación fue la del equipo Lava Hive que propuso un hábitat construido con materiales reciclados y de naves espaciales.

Thanks for all the support! #LavaHive is delighted to have placed third in the @NASA@3DPChallenge@ESA_EAC@esapic.twitter.com/rZ391rTozI