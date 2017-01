Cuidar a los nietos...alarga la vida de los abuelos, según un estudio

Etiquetas

Se han convertido en el sostén económico de las familias, en un apoyo emocional y en el mejor arma de conciliación familiar en tiempos de crisis, a la espera de que el gobierno haga algo para ayudar a las familias con hijos. Los abuelos dedican una media de seis horas al día a estar con los nietos.

Muchas familias se ven obligadas a recurrir a ellos cuando sus horarios laborales les impiden ir a buscar a sus hijos al colegio o llevarles a sus actividades extraescolares. Se encargan de supervisar sus deberes, darles la merienda y jugar con ellos todas las tardes...

Cierto que esta labor puede suponer toda una carga, volver a ser padres siendo abuelos, pero también tiene su lado positivo. Un estudio publicado por la revista 'Evolution and Human Behavior'ha concluido que aquellos que cuidan de sus nietos ocasionalmente viven cinco años más que los que no lo hacen.

El riesgo de morir en 20 años se reduce un 37%

De acuerdo con esta investigación, el riesgo que tienen estas personas de morir en los siguientes 20 años se reduce hasta un 37%. Los nietos, pues alargan la vida. Se convierten en una fuente de actividad física, mental y emocional. Les hace estar más sanos y activos.

Ser altruista es bueno para la salud

"Muchos abuelos con los que nos encontramos hablan muy a menudo de la felicidad, la satisfacción y el orgullo que sienten cuando cuidan de sus nietos", explica el doctor David Coall, profesor de la Universidad Edith Cowan (en Australia) y uno de los autores del estudio. "Esta es una de las pocas situaciones en la vida en la que estás haciendo algo y no esperas nada a cambio", continúa. Y es que ésta es precisamente una de las conclusiones que se deducen de la investigación: actuar de forma altruista tiene beneficios significativos para la salud.

El equipo del doctor Coall estudió la salud de 516 ancianos alemanes entre 1990 y 2009, entre los que sólo había 80 personas que se hacían cargo de sus nietos esporádicamente. Después de ser tenerse en cuenta otras variables como la edad, la salud o las condiciones socioeconómicas, los investigadores encontraron que estas 80 personas vivieron significativamente más tiempo que las demás.

Los hábitos de los nietos ayudan a los abuelos

Los beneficios que los abuelos provocan en sus nietos es evidente, pese a los mimos y los caprichos. Pero más allá de eso, los abuelos intentan inculcar a los nietos una vida más saludable, que coman bien o que hagan ejercicio al aire libre. El efecto colateral es que ellos también tienen que hacerlo y eso beneficia, y mucho, su salud.

Si se ven obligados, los efectos no son los mismos

Otro de los resultados que se desprendió de la investigación es que aquellos que no cuidaban de sus nietos, pero sí ayudaban a otras personas como vecinos, amigos o familiares, también vivían algunos años más que las personas mayores que no cuidaban a nadie, aunque los efectos no eran tan positivos como en el otro caso. Eso sí, no se observó el mismo efecto en los abuelos que, por circunstancias trágicas, se veían obligados a hacerse cargo de la custodia de sus nietos.

En realidad, el efecto era el contrario, ya que estas personas sufrían un descenso significativo en su esperanza de vida debido al estrés, mientras que no tener ningún contacto con los nietos también afecta negativamente.