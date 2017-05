Alice Campello, a un mes de darse el "sí, quiero" con Álvaro Morata

Etiquetas

La modelo italiana se ha estrenado ante los medios españoles ejerciendo de embajadora de la marca de joyas Alfieri & St.John. Alicia Campello ha asistido acompañada por su pareja, el futbolista del Real Madrid, Álvaro Morata. La pareja ha empezado la cuenta atrás para darse el "sí, quiero", y es que el próximo mes de junio se casarán en una ceremonia que tendrá lugar en Venecia, tierra natal de ella.

La modelo y el futbolista se conocieron cuando Álvaro todavía jugaba en la Juventus, pero su amor ha ido creciendo como la espuma, hasta que el pasado mes de diciembre le pidió matrimonio en medio de un espectáculo de El mago Pop. Alicia Campello tiene veintidós años, compagina su carrera como modelo con los estudios de marketing y es hija de un importante empresario del motor en Italia.

CHANCE: Es tu primera vez ante los medios y presentar la marca del anillo de tu boda, estarás nerviosa...

ALICE CAMPELLO: Si, es la primera vez que vengo a uno de estos eventos, sí. Estoy muy contenta. Esta es una marca a la que estoy muy unida, que respeta mucho mi estilo. Trabajo con ellos desde hace mucho tiempo y podría decirse que es una de mis marcas preferidas.

CH: ¿Cómo será el anillo de tu boda?

A.C: De oro rojo. Los hemos diseñado entre mi novio y yo. Hemos elegido el oro rojo porque se sale de la norma, no es ni oro amarillo ni oro blanco que son más clásicos. Y después, pensamos que no gustarían con un filo más grueso.

CH: Queda un mes para el día de tu boda, ¿Estás nerviosa?

A.C: Hasta este momento he estado super tranquila, pero ahora, que falta un mes, me he puesto más nerviosa. Espero que vaya todo bien, estoy muy emocionada y muy feliz.

CH: ¿Qué te falta por organizar?

A.C: Nada. Lo tengo todo organizado.

CH: ¿Y el vestido como será?

A.C: Es un secreto, será romántico pero no puedo decir más porque es una sorpresa. Serán dos vestidos.

CH: ¿Habrá algún detalle especial ese día?

A.C: Hay muchas cosas que he querido que sean especiales, pero son todas sorpresa. Para la familia, para Álvaro, para los invitados*

CH: ¿Habrá algún guiño al fútbol?

A.C: No, una boda es algo muy especial, no tiene nada que ver el fútbol ahí. Una boda es una cosa, y el trabajo es otra. No hay que mezclar.

CH: ¿Crees que cambiará mucho tu vida después de casarte?

A.C: No lo sé porque no he me casado nunca antes (ríe).

CH: ¿Qué significa para ti dar este paso con Álvaro?

A.C: Casarme es la coronación del amor que sentimos Álvaro y yo, espero que no cambie nunca. No espero que cambia nada ni antes ni después, solo que sea un paso más.

CH: Te casas muy joven...

A.C: Todo el mundo me lo dice, que soy muy joven. Siempre he sido muy decidida en mi vida. He encontrado a la persona, y creo que es la persona idónea para mí. Más enamorada que estoy es imposible así que no era necesario esperar a nada más.

CH: Se barajaban dos fechas...

A.C: Será el 17 de junio.

CH: ¿Te gusta vivir en Madrid?

A.C: Me encanta Madrid. Es muy parecida a Italia. Me encanta el sol, la comida, me gusta todo.

CH: ¿Sigues estudiando marketing?

A.C: En este momento, que estoy trabajando muchísimo, no tengo tiempo para estudiar... No es que lo haya dejado, sigo estudiando, pero un poco más tranquila.

CH: ¿Os es fácil compaginar vuestros trabajos?

A.C: Mi trabajo es buenísimo para compaginarlo con el suyo. Podemos encontrarnos en cualquier lugar del mundo. Como no estoy ligada a ninguna oficina, ni a ningún horario, puedo viajar.

CH: ¿Qué fue lo que te enamoró de Álvaro?

A.C: Es una persona muy buena, muy humilde, súper altruista. Es muy divertido, me hace reír mucho y tenemos una complicidad muy especial.

CH: La pedida de mano demuestra que también es muy detallista*

A.C: Fue muy bonita.

CH: ¿Te gustaría tener hijos?

A.C: Me gustaría. ¿Cuántos? No lo sé. Lo que Dios quiera. No sé si dos o tres.

CH: ¿Tú tienes hermanos?

A.C: Dos.

CH: ¿Te gusta ir a ver a Álvaro a los partidos?

A.C: Sí, claro que me gusta.

CH: ¿Conoces a las wags españolas?

A.C: Sí, son todas súper simpáticas y me encuentro bien con todas. Me gusta mucho la mujer de Nacho. Es una chica muy buena, simpática, pero son todas estupendas personas.

CH: ¿Es verdad que Álvaro podría fichar por el Chelsea o el Milan?

A.C: No sé nada.