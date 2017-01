Casillas: "No iría a una convocatoria con la 'Roja' para ser suplente"

Etiquetas

El portero del Oporto Iker Casillas, ex del Real Madrid y de la selección española, señaló que no iría a una convocatoria con 'La Roja' para ser "suplente" porque sería un "problema" y apuntó que como "madridista" no entiende los "pitos" a Cristiano Ronaldo y le aconsejó seguir siendo el "gran" jugador que es.