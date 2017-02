La nieta de Donald Trump se convierte en una estrella viral tras cantar en chino

La nieta del presidente Trump se convierte en un fenómeno viral. La pequeña Arabella, hija de Ivanka, ha saltado a la palestra, al igual que su mediática familia, a través de un vídeo donde aparece cantando chino vestida con un kimono y con una especie de marioneta.

Su madre Ivanka publicó este vídeo desde su perfil de Twitter para así felicitar a la segunda potencia mundial el nuevo año. Millones de personas en el país asiático han retuiteado este momento de la nieta de Trump, sintiendo el acercamiento indirecto que el hombre más poderoso del mundo ha tenido con ellos mediante este gesto.

Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! pic.twitter.com/jxHHLvhmzm