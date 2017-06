Guns n' Roses pasan por Lisboa antes de su concierto del domingo en el Estadio Vicente Calderón de Madrid

Etiquetas

Después de haber recorrido América, Oceanía y Asía desde abril de 2016, la gira de reunión de Guns n' Roses comenzó su esperado tramo europeo el pasado sábado 27 de mayo en el Slane Castle de Dublín.

Tras ese multitudinario arranque, la banda californiana comandada por los miembros originales Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff (bajo) pasó por el nuevo estadio San Mamés de Bilbao, donde congregó el 30 de mayo a más de 40.000 personas.

El periplo de Guns n' Roses llega este viernes al paseo marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, en una tercera parada a orillas de la desembocadura del río Tajo, donde Axl Rose debutó el 7 de mayo de 2016 como inesperado vocalista de AC/DC.

La cuarta parada de la gira europea tendrá lugar este domingo 4 de junio en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, donde 55.000 fans recibirán al grupo 24 años después de su última visita con Axl y Slash en sus filas, un lejano 6 de julio de 1993.

En los conciertos de este Not In This Lifetime Tour (broma que hace referencia a la miles de veces negada gira de reunión durante los últimos veinte años), Guns n' Roses repasan lo más granado de su discografía, incluyendo versiones poco habituales de grupos como The Who.

Tras su paso por la capital de España, la banda proseguirá su viaje por el viejo continente hasta el 15 de julio en Tel Aviv. Después volverán a América para recorrer aquella parte del mundo otra vez de sur a norte.

Un año y medio después de su comienzo, una de las giras de reunión más lucrativas de la historia se cerrará con dos conciertos los días 24 y 25 de noviembre en Los Angeles. A partir de ahí, incertidumbre por saber si Slash y Duff continuará con Axl o esto habrá sido un espejismo tan nostálgico como necesario. Un esperado ajuste de cuentas.