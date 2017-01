MADRID. MENSAJE DE MELCHOR A LOS NIÑOS EN MADRID: “NO PERDÁIS LA CURIOSIDAD”

Etiquetas

El rey mago Melchor anunció esta noche a las niñas y niños de Madrid que “el regalo más maravilloso que os podríamos hacer ya está en vosotros: ese regalo es la curiosidad”, por lo que les rogó que “nunca perdáis esa cualidad” ni “las ganas de aprender”.“No estoy hablando sólo del colegio. Hablo de cada día, de cada momento. De estar atentos, despiertos a lo que acontece a vuestro alrededor. Y además, de disfrutar en cualquier situación, como sólo vosotros sabéis”, dijo Melchor, que ejerció de portavoz de los tres Reyes Magos de Oriente frente al Palacio de Cibeles, al concluir la cabalgata.“Os traemos muchos regalos, quizás no todos los que habéis pedido. Pero también os traemos la alegría, la solidaridad y la empatía. ¿Sabéis lo que es la empatía? Saber ponerse en el lugar del otro y compartir sus sentimientos”, continuó.Y es que empatizar es “lo que tenemos que hacer con nuestros padres, hermanos, abuelos, amigos, vecinos, compañeros del colegio. Pero también con aquellos niños y personas mayores que no lo están pasando bien y que no tienen la misma suerte que nosotros”, señaló Melchor, que sucedió en la palabra a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.“Y ahora, ya sabéis: en esta noche tan especial, acordaos de acostaros pronto para que mañana, cuando os despertéis, podáis descubrir todo lo que os hemos dejado. Niños y niñas, recordad nuestro consejo: no perdáis nunca vuestra curiosidad”, concluyó.