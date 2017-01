Una joven rusa contrata a Mariah Carey, Elton John y Antonio Banderas para su boda

Etiquetas

Las orquestas, dj´s o animadores de las bodas comunes nada o poco tienen que ver con las personas que dan chispa a los enlaces de las personas adineradas.

Irene Kogan (19 años) es nieta del multimillonario ruso Valery Kogan, uno de los hombres más ricos de Rusia y dueño del aeropuerto Domodedovo de Moscú. Para su boda no quiso escatimar en gastos y decidió celebrarla en el exclusivo hotel Landmark de Londres.

La sorpresa de la noche fue la aparición en la fiesta de tres de las estrellas preferidas de la heredera casadera. Mariah crey, Elton John y Antonio Banderas aparecieron en la celebración bajo la atenta mirada de unos sorprendidos invitados.

Una gran suma de dinero fue la que tuvo que desembolsar la joven rusa para que el día de su boda estas ilustres figuras del espectáculo estuvieran presentes.

El cantante Elton John, quien abrió la velada cantando un playlist de 12 canciones, suele cobrar en cada una de sus apariciones al menos un millón de libras.

Elton John @ Irene & Daniel #wedding #love #eltonjohn #dream #eltonjohnlive @eltonjohn #legend #sireltonjohn Un vídeo publicado por Nadia mishchanka (@nadiamish) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 2:25 PST

Por otro lado Mariah Carey, quien no se mueve de casa por menos de tres millones de dólares, cantó la famosa canción 'We Belong Together' en honor a los recién casados.

Mariah Carey🎤#wedding #london #mariahcarey Un vídeo publicado por tatevik🇦🇲 (@tatevikkar) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 12:36 PST

La aparición de Antonio Banderas estuvo justificada por un emotivo discurso que dedicó a los novios como broche de oro.

#antoniobanderas#greatspeech#wedding #london Un vídeo publicado por tatevik🇦🇲 (@tatevikkar) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 2:08 PST

Todo este despliegue ha sido reflejado en las redes sociales, donde podemos ser testigos del gran poderío económico de la familia rusa.