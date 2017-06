Puigdemont recibe al Girona: "Habéis entrado en la élite del fútbol mundial"

Etiquetas

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha recibido este jueves en el Palau de la Generalitat a la plantilla del Girona FC tras lograr el ascenso a LaLiga Santander por primera vez en su historia y ha resaltado que le hacía mucha ilusión como "'gironí'" que es que el club haya entrado en la "élite del fútbol mundial".

"Me hace mucha ilusión daros la bienvenida como presidente de Catalunya y como 'gironí'. En este proceso hacia Primera, hubo un sabor amargo para que la afición creyera que era posible subir. Habéis entrado en la élite del fútbol mundial y es un honor agradeceros a todos que nos hayáis regalado este privilegio de honorar este premio", reconoció ante la plantilla, dirigentes, medios y autoridades.

El presidente señaló que este ascenso "hace justicia" al buen nivel que tiene el fútbol catalán. "Hay nivel, hay afición y hay talento. Habéis demostrado tener cultura de club y subir a Primera no es un sueño sino que con voluntad se puede hacer. No borraremos nunca el partido del Lugo pero se han superado todas las dificultades para conseguir un éxito sin precedentes", añadió haciendo memoria de intentos fallidos previos de ascenso.

"Nos habéis hecho muy felices y esperemos que sea para muchos años", concluyó un Puigdemont que recibió una camiseta del club de su ciudad, de la que fuera alcalde, con el número '1' a la espalda, y siguiendo la broma de "ir a Liga de Campeones la próxima temporada" que transmitieron los futbolistas a su afición el día de la celebración del ascenso.

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, subrayó que en el Ayuntamiento se sintieron "orgullosos" de lo que se ha logrado. "Catalunya se siente orgullosa de lo que se ha conseguido. Por tener valores tan propios de Girona y de toda Catalunya. El coraje y la valentía es lo que tiene más valor de todos. Os estamos muy agradecidos", transmitió a los futbolistas.

A su vez, el presidente del club, Delfí Geli, argumentó que será "un día que no se olvidará nunca". "Nunca había sido testigo de ver una ciudad con todas las comarcas gerundenses. Me alegró ver gente de todas las edades. En ese momento me di cuenta del reto que tenemos delante", relató. Desconozco que nos deparará el futuro pero nuestra ciudad y comarcas nos darán apoyo y respaldo de forma incondicional", complementó.

El capitán del equipo, Richy Álvarez, se sinceró reconociendo que el ascenso a Primera les ha hecho "diferentes". Nos lo merecíamos. Lo hemos conseguido. El secreto es un grupo de jugadores seguros de ellos mismos, es un sueño y nos gustan los retos. De aquí a muchos años podré decir que formé parte de esa proeza", cerró en los parlamentos antes de hacerse una foto de familia en el patio del Palau de la Generalitat.