Spanish For Guiris, el divertido traductor Andaluz - Inglés que esperaba Twitter

Etiquetas

La premisa de partida es el humor, algo tan necesario en estos días, y eso lo consiguió desde el primer mensaje en Twitter. Hablamos de Spanish For Guiris, la propuesta de un tuitero con mucho arte, capaz de conquistar como pocos a la red social del Pajarito Azul.

Su presentación es clara: "Si aprendiste el idioma en Valladolid pero vives en Andalucía, podemos ayudarte". Y su constante es ofrecer maravillosas frases hechas sacadas del mundo tabernario, el acervo popular, o recuerdos de paisanos desdentados, para ofrecer su traslación (no literal, advertimos) al noble pueblo británico interesado en saber la lengua de Cervantes, o algo parecido.

Las lecciones certeras de este traductor automático nos servirán para alabar las virtudes de amigos o conocidos.

Leonardo da Vinci no zirve ni pa llevaroh er búcaro a ustedeh: Your artistic skills are amazing, my friends. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 6 de enero de 2017

Valorar de forma adecuada la personalidad de un tercero

Lo van a operá de la riza ar hío de puta: He is a very serious person. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 5 de enero de 2017

Igual aprenderemos a avisar de un hecho futuro

Ezo lo va a hacé Juanini er de loh Marismeñoh: I am not willing to do it. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 4 de enero de 2017

En ocasiones se hace referencia a Joaquín, la Finta y el Sprint

No he cogío una raqueta en mi vida, Hulio: I am not a big fan of tennis. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 30 de diciembre de 2016

También se ofrecen varias clases de sentencias negativas

¿Qué diceh tú? ¡Me va a comé er chopped en cuatro tiempoh!: Sir, I am afraid I will not change my mind regarding this issue. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 28 de diciembre de 2016

Podemos encontrar referencias al amor cortés

Hoy salgo, que estoy como un poni en romería: I am ready for love. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 24 de diciembre de 2016

Y para cerrar este breve resumen, algunas de las mejores formas de mostrar nuestro carácter 'cuñado', que en estos momentos está en auge en la sociedad española:

A Noé le vá a hablá de lluvia: Don't forget I am an expert. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 25 de diciembre de 2016

¡Que nos quitan las pensiones!: Make América great again. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 22 de diciembre de 2016

¡Andando he ío yo ar chaparrá a buscá la borrega!: Please respect the principle of authority. I am your father. — Spanish For Guiris (@EGuiris) 20 de diciembre de 2016

Recomendamos vivamente repasar a diario las lecciones del traductor, ya que es más que probable que, en breve plazo, la British Broadcasting Corporation (BBC) decida adquirir esta herramienta educativa y se vuelva de pago.