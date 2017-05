Yola Berrocal opina sobre 'Supervivientes 2017'

Etiquetas

Yola Berrocal no quiso perderse la divertida reunión de 'Food Market Barceló' donde se ha atrevido a dar su opinión sobre las primeras semanas de los concursantes en la isla de 'Supervivientes'. Tras su duro paso por el concurso en el que se sintió aislada por sus compañeros y, más concretamente, por la colaboradora de Sálvame, Mila Ximénez, con quién tuvo enfrentamientos muy fuertes, Yola siente que los concursantes de esta edición no están sabiendo disfrutar de la experiencia como ella lo hizo.

Como ya ha dicho en otras ocasiones, su favorito es su gran amigo Juan Miguel del que se siente muy orgullosa por el concurso que ha hecho y en quién confía para llevarse el título de Superviviente 2017. Sin embargo, la ex concursante de Hotel Glam no termina de confiar del todo en Leticia Sabater, por temas pendientes que tienen entre ambas.

Yola Berrocal: Agradecer a Mercedes Mila que me apoyó y me defendió mucho el otro día frente a Mila Ximénez y la llevo en mi corazón.

CHANCE: ¿Te sientes querida?

YB: Si, la verdad es que sí. Soy muy afortunada de tener gente cariñosa y tan importante que me apoyan tanto.

CH: Son muchos años en televisión y sigues ahí que eso no es fácil.

YB: Si, sigo aquí y muy emocionada. Bueno, disfrutando también y muy enfadada con la gente de 'Supervivientes' que no están disfrutando. No veo el espíritu de 'Supervivientes'.

CH: Tú lo viviste a tope.

YB: Nada, eso parece otro formato, parece que es 'Sálvame'. El único que está disfrutando, el único que es un superviviente es Juan Miguel, él a pesar de que hace una prueba y lo hace mal, se deja la piel, luego él investiga qué hacer en la isla...

CH: El público se da cuenta y a la hora de votar no es tonto.

YB: El público tiene una empatía, una cosa que son muy listos. Son muy sensibles, entonces luego tienen sus favoritos por detalles y cosas y dije desde un principio que Juan Miguel era el ganador.

CH: ¿Al que no soportas?

YB: Tengo una colección pero a ver, no los soporto porque los juzgo como concursantes. Empezando por Leticia que me parece que está sobreactuando.

CH: Pero está haciendo un buen concurso, no crees.

YB: Para mí sobreactúa mucho, es muy fácil decir a Gloria Camila cuéntame tal... lo veo forzado. Si luego ella fuera una buena Superviviente, pero luego no, se queja de todo, está todo el rato cuchicheando... No me gusta.

CH: ¿Pero reconocerías si de verdad hiciera un buen concurso?

YB: Yo creo que soy de las pocas personas que soy objetiva. No soy pelota, igual que a mí Laura Matamoros me cae muy bien, no me ha gustado nada lo que está haciendo, esas descalificaciones que me daban vergüenza ajena igual que Alba y su madre. Las Mellis me caen muy bien y no me gusta como están hablando, me parece fatal y las conozco y me caen muy bien. Están haciendo un concurso que no me gusta, todo broncas y parece que están ahí encerrados en una cárcel en la que no están disfrutando.

CH: ¿Y Edmundo?

YB: Es que Bigote la actitud que ha tenido igual, me llevaba súper bien con él pero no me gusta como concursante nada. Primero por decir que es un concurso ligth. Si estás desde el minuto uno cuando te levantas haciendo cosas, pues vale pero no lo está haciendo. De todas formas han empezado ahora, ya verás. Nosotros tuvimos muy mala suerte, estaban 'Supervivientes' italiano y por eso tuvimos que ir a Laguna Cacao, allí era imposible pescar, no había nada de comida, estuvimos dos semanas sin comer nada y no nos quejábamos, bueno sí, había gente que sí y eso es horrible.

CH: ¿Te irías a una isla desierta con Leticia Sabater?

YB: No ni con Leticia ni con nadie. José Luis es muy listo y la ha pillado, ella es una persona que va de simpática, de buena y luego es una traicionera, vais a ver vosotros, mirar lo que le hizo a Janet.

CH: ¿Estás decepcionada con Leticia?

YB: No, ella no me importa, sinceramente.

CH: ¿Hay dolor por algo que te haya hecho Leticia en tu vida?

YB: Bueno una vez me hizo un feo muy grande pero soy objetiva. Lo de su canción me parece una barbaridad, es horrible, cómo se atreve a hacer ese tipo de canción, si hiciera algo bueno pues diría está bien. Como sé cómo es... igual que dije que Alba Carillo iba a abandonar y lo volverá a hacer, es una persona que no disfruta, no aman ese reality, no lo quieren, están ahí por estar. Me da mucha rabia.

CH: Tu favorito Juan Miguel evidentemente.

YB: Pero vamos, la verdad es que lo está diciendo todo el mundo. Yo empecé a decirlo porque le conozco muy bien.

CH: ¿Lo ves como posible ganador?

YB: Sí.

CH: ¿A pesar de no tener un físico fácil?

YB: Puede llegar a la final y puede ganar. Mila quedó tercera y no hacía ninguna prueba. No importa, es la actitud y si tú lo intentas, eso se ve.

CH: ¿Qué te pareció el acercamiento íntimo entre Gloria Camila y Kiko?

YB: Pues sí, me entró un poco de envidia porque yo el año pasado lo hubiera tenido con Mario, el italiano. Además que las cámaras imaginaros todo oscuro por la noche y de repente estás tan tranquila y se te mete la cámara por aquí.

CH: ¿Has sufrido mucho por amor?

YB: Mucho. Ya no quiero sufrir más ni nada y la verdad que no quiero ya más. Los hombres lo único que me han hecho a mí es hacerme sufrir mucho.

CH: Pues cuando menos los esperes igual aparece.

YB: Bueno a ver. Otra cosa que también son unos quejicas a la hora de decir que hubo una tormenta enorme. A mí me hicieron lo que ahora le están haciendo a Paola. Nosotros también dormimos lloviendo y no nos hemos quejado.