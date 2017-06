¿Qué tienen en común los Beatles, la abuela de la humanidad y la NASA?

Etiquetas

Se acaban de cumplir 50 años del disco que cambió la historia de la música,Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. En ese disco hay canciones que han pasado a la historia como la homónima del disco, el grito rockero de 'With a Little Help from My Friends'; la ironía de 'When I'm Sixty Four'; la fanfarria multicolor de 'Being for the Benefit of Mr. Kite!' o una de las canciones más completas del grupo de Liverpool 'A Day in the life'.

Entre estas estaba también la psicodelia de 'Lucy In The Sky With Diamonds'. Mucho se habló entonces del verdadero significado de la canción. John Lennon ya explicó que se había inspirado en un dibujo de su hijo Julián, que por aquel entonces tenía tres años. Es ese dibujo aparecía su amiga y compañera de clase, Lucy O’Donnell, rodeada de estrellas. Una versión que corroboraron años después Paul McCartney y Ringo Starr.

Una de las inspiraciones de John Lennon fue el escritor Lewis Carroll (quien aparece en la portada del disco) y las letras de Sgt Peppers están inspiradas en sus novelas como 'Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas' y 'A través del espejo y lo que Alicia encontró allí'. Parece por tanto que ningún miembro del grupo lo hizo pensando en el LSD como de ha creído durante mucho tiempo. Coincidió en una época en la que esta droga estaba de moda y nadie les creyó. La canción llegó a ser censurada.

Años más tarde, en 1974, la canción seguía siendo un éxito de masas. Investigadores estadounidenses y franceses en la región de Afar, en Etiopía, descubrieron a lo que se consideró durante mucho tiempo a la 'abuela de la humanidad'. Era un fósil asombrosamente completo de la especie Australopithecus afarensis.

Fue considerada como la ancestra directa del hombre aunque ahora ya se presenta como una "prima muy lejana". Sin embargo, la popularidad del fósil A.L.288-1 es muy alta. Fue bautizada como Lucy por sus descubridores porque en en el campo en el que estaban sonaba frecuentemente la canción de los Beatles.

Y ahora saltamos al año 2013 cuando la NASA aprobó explorar los asteroides troyanos en Júpiter. Normalmente la NASA suele nombrar a sus misiones con siglas pero en este caso siguió un camino diferente. Los cuerpos primitivos, volátiles y ricos como los troyanos son fósiles de estos primeros bloques de construcción planetarios. Este fue el vínculo que llevó a Harold Levison a bautizar la misión como Lucy.

La conexión con la canción de The Beatles fue la guinda del pastel. "Estos asteroides son realmente como diamantes en el cielo en términos de su valor científico para entender cómo se formaron los planetas gigantes y el sistema solar evolucionado", dijo Levison. Lucy, una nave espacial robótica, se lanzará en octubre de 2021. Está programada para llegar a su primer destino, un asteroide del cinturón principal, en 2025. De 2027 a 2033, Lucy explorará seis asteroides troyanos de Júpiter.

El antropólogo Johanson, que descubrió al más célebre de nuestros ancestros en 1974, se muestra ahora emocionado al saber que la NASA ha llamado así a su misión. "Es profundamente gratificante que más de 40 años después de mi descubrimiento de Lucy, ella continúe desempeñando un papel importante en la exploración científica".

Y así es cómo un dibujo de un niño de tres años inspiró una de las canciones más famosas de la historia, el descubrimiento de nuestro ancestro más próximo y una misión que se tratará de entender nuestros orígenes. Los Beatles envejecen en buena forma.