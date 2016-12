Cinco curiosidades del solsticio de invierno que quizá no conoces

Etiquetas

Este 21 de diciembre ha comenzado oficialmente el invierno con el soslticio. Éstas son algunas de las curiosidades de esta fecha.

¿Cuál es el origen del nombre?

La palabra solsticio procede del latín solstitium, que significa "sol quieto" y así es como está el astro rey desde este miércoles y durante los próximos días. Quieto en su máxima declinación Sur (-23º 27') durante el mediodía. Este fenómeno anuncia la llegada del invierno en el hemisferio Norte.

¿Por qué se produce?

La inclinación del eje de la tierra es el que determina la existencia de este fenómeno. El sol empieza a acercarse al ecuador y la traslación del planeta con respecto del sol provoca que lo veamos cada vez con un ángulo menor.

Al alcanzar la menor distancia angular (o mayor distancia angular negativa, más bien), la posición del sol acaba con un ciclo, el del acortamiento de los días. Por eso esa noche, en el solsticio tiene lugar el día más corto del año y a partir de ahí el comienza a ganarle minutos a la noche.

Aquí disfrutaremos del día más corto del año, sólo 9 horas y 17 minutos por ejemplo en Madrid, mientras que el más largo, el que se produce en junio con el solsticio de verano (que en 2016 fue el 21 de junio), nos regaló 15 horas y 3 minutos de luz solar. Por el contrario, en el hemisferio sur se inicia este día el verano y por tanto vivirán la noche más corta del año.

¿Por qué cambia la fecha?

El solsticio de invierno no se produce siempre el mismo día y a la misma hora porque la tierra no tarda exactamente 365 días en dar una vuelta al sol, sino que son 365,2425… Y aunque esta desviación se corrige en parte gracias a los años bisiestos, no se ha terminado de ajustar del todo y siguen existiendo pequeñas diferencias horarias que hacen saltar en ocasiones un día.

Realmente la variación no es mucha, como máximo se puede dar en cuatro fechas distintas y siempre entre el 20 y el 23 de diciembre. Según los cálculos para el siglo XXI, el invierno más tempranero llegará en 2096, que será el 20 de diciembre, mientras que el año que más tarde recibiremos a la estación más fría del año fue en en 2003, que llegó el día 23.

Otras celebraciones

Todos los solsticios están ligados a fiestas ancestrales, y este de invierno se asocia a muchas acontecimientos en diferentes culturas. Desde el resurgimiento de Amaterasu, en Japón, al renacimiento de Chaomos en Pakistán, pasando por el Hogmanay escocés, el Shab-e Chellé persa, el Wayeb maya o el festival en honor de Beiwe, en la lejana Laponia.

En España, los Dólmenes de la localidad malagueña de Antequera celebran la fiesta con una actividad especial y el Ayuntamiento de Madrid prepara un "gran desfile de luz" con miles de farolillos para celebrar en Madrid Río la noche más larga del año.

En Inglaterra, miles de personas, varias de ellas disfrazadas de druidas, acudieron en esta noche especial del solsticio al monumento de Stonehenge para ver el amanecer de este día, el más corto del año en el hemisferio norte.

Se calcula que entre tres mil y cinco mil personas visitarán a lo largo del día el monumento prehistórico. Stonehenge, conocido como "El Templo del Sol", tiene unos 5.000 años de antigüedad y en él se celebra también el solsticio de verano, cada 21 de junio, según marca el ancestral calendario druida.

El monumento prehistórico, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1986, es un semicírculo, y los arqueólogos nunca han podido confirmar si fue un círculo perfecto.

El solsticio y la Navidad

Para algunos historiadores las celebraciones de fin de año tienen su origen en los cultos agrarios que celebraban la época en la que los días comienzan a alargarse de nuevo.

Algunos ejemplos son los romanos, que celebraban las festividades dedicadas a Saturno, dios del tiempo y la agricultura, y que incluían el intercambio de regalos que terminaban con la festividad del Sol Invicto el 25 de diciembre, día que escogió el cristianismo para conmemorar el nacimiento de Jesús.

Además, en estas fechas, las tres estrellas del cinturón de Orión se alinean con la brillante Sirio y el Sol. De aquí, probablemente surgió la historia de los tres Reyes Magos que siguen la estrella de Belén hacia Cristo, que estaría representado por el Sol.