Un hombre pierde siete dientes tras estallarle un cigarrillo electrónico en la boca

Etiquetas

Fumar mata, pero cuidado con lo métodos para dejarlo. Esa es la paradoja que seguramente se le ha pasado por la cabeza a Andrew Hall, un estadounidense de 30 años al que se le ha estallado en la cara un cigarrillo electrónico.

Al parecer el hombre utilizó el artilugio como cada mañana lo hace en su cuarto de baño y el aparato terminó estallando mientras daba una calada.

Siete dientes menos y quemaduras de segundo grado han sido las consecuencias de tan desafortunado incidente que se suma a la polémica que han despertado los cigarrillos electrónicos, acusados de provocar cáncer.

"He usado este aparato casi un año y les aseguro que no hice nada que no se supone que haya que hacer con él (la batería estaba bien y seguí los pasos que me dieron en la tienda), pero aún así me explotó en la cara. Perdí siete dientes y tengo quemaduras de segundo grado desde las mejillas hasta el cuello", publicó Andrew en su cuenta de Facebook donde incluyó algunas fotografías de su rostro tras la pequeña explosión del dispositivo.

No es el primer incidente de este tipo que se ha registrado en este tipo de dispositivos, pero si uno de los más llamativos. Parte del lavabo de Hall también ha sufrido daños, ya que al caer el cigarrillo volvió a explotar.