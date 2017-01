Un youtuber de 31 años 'adopta' a su vecina de 89 enferma de leucemia

Etiquetas

Christ Salvatore es un joven de 31 años que decidió trasladarse a la ciudad de Los Ángeles para cumplir su sueño de trabajar como actor y cantante.

Hace cuatro años Christ se mudó a unos apartamentos de la ciudad donde conoció a Norma Cook, una de sus vecinas con la que entabló una gran amistad. La mujer de 89 años comenzó a relacionarse mucho con Christ, convirtiéndose en amigos inseparables.

Norma Cook no tiene familia en California y su salud atraviesa un complicado momento, ya que la leucemia con la que lucha desde hace años parece complicarse. La mujer vivía con una pequeña pensión mensual que no le daba para afrontar el gasto que supone contratar personal que la asista en su casa, un situación difícil que parecía no tener solución.

Christ Salvatore, que es un habitual de las redes sociales y que suma miles de seguidores en su canal de YouTube, decidió crear un crowdfunding con el que costear los cuidados que Norma necesitaba. Actualmente ha alcanzado los 60.000 dólares, y es que las necesidades de Norma ascienden a unos 3.500 euros debido a su tratamiento médico.

El acto de generosidad que Chris ha realizado con Norma ha llamado mucho la atención en sus redes sociales, que se han sumado a contribuir a que los últimos días de la anciana sean un poco más agradables.