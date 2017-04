El último rinoceronte blanco de Sudán busca pareja en Tinder

Etiquetas

La reserva OI Pejeta Conservancy (Kenia) se ha unido a Tinder, la aplicación social líder para conocer gente nueva, en una campaña para concienciar sobre “el soltero más deseado del mundo”, el rinoceronte blanco Sudán, literalmente único en su especie. El objetivo es recaudar los 9 millones de dólares necesarios para proteger al último macho de rinoceronte blanco del mundo de la extinción.

Sudán no es solo “el soltero más deseado”, sino también uno de los machos más protegidos del planeta, ya que vive rodeado de guardias armados las 24 horas al día. Literalmente único en su especie, vive su soltería con la única compañía de dos hembras rinocerontes, Najin y Fatu. Ellos han sido incapaces de reproducirse de manera natural debido a una serie de cuestiones, entre las que se incluye la vejez de los mamíferos. Por ello se anima a actuar: hay 17.000 hembras de rinoceronte blanco potencialmente pretendientes.

“Nos asociamos con la reserva Ol Pejeta Conservancy para darle al soltero más deseado del mundo la oportunidad de conocer su match”, comenta Matt David, Head of Communications and Marketing en Tinder. "En Tinder, creemos que las personas que conocemos pueden cambiar nuestras vidas. No me sorprendería si el Sr. Sudan resultara ser uno de nuestros usuarios con mayor número de swipe rights”.

Esta campaña tiene como objetivo recaudar los fondos necesarios para completar la investigación en curso sobre Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), llevada a cabo por varias instituciones. Una vez perfeccionada, esta tecnología, en particular la fecundación in vitro (FIV), ayudará a lograr embarazos exitosos para construir gradualmente una manada de rinocerontes blancos del norte. Si tiene éxito, esta será la primera vez que los científicos lleven a cabo la reproducción artificial en rinocerontes.

Richard Vigne, CEO de la reserva Ol Pejeta Convervancy señala: “Esto representa la última opción para salvar a la especie, después de que todos los intentos anteriores de reproducción resultaran en vano”. "La difícil situación que actualmente enfrenta a los rinocerontes blancos del norte es una señal del impacto que la humanidad está teniendo en los muchos miles de otras especies en todo el planeta", comentó Vigne. "Salvar los rinocerontes blancos del norte es crítico si queremos que un día los rinocerontes vuelvan a introducirse de nuevo en África Central. Ellos contienen rasgos genéticos únicos que les confieren la capacidad de sobrevivir en esta parte de África. En última instancia, el objetivo será volver a introducir la población de rinoceronte blanco del norte de vuelta a la naturaleza, que es donde se encuentra su verdadero valor”.

La investigación, actualmente en curso en Estados Unidos, Alemania y Japón, tiene como objetivo crear a una manada de 10 rinocerontes blancos del norte después de que pasen cinco años usando la técnica de la fertilización in vitro. "El apoyo financiero sigue siendo el mayor reto para este proyecto. Para ganar esta carrera a contrarreloj es muy importante encontrar los fondos necesarios lo más rápido posible", dijo Steven Seet, Head of Press and Communications de Leibniz-IZW, institución que forma parte del consorcio de investigación.Estatus de la investigación

European Northern White Rhino Working Group, formado por expertos zoológicos internacionales, se reunió a principios de marzo para discutir los próximos pasos para traer de vuelta al rinoceronte blanco del norte, al borde de la extinción.

Durante los últimos dos años, los expertos han estado desarrollando una técnica conocida como recolección de óvulos (OPU) en rinocerontes blancos del sur, que implica la recolección de huevos de hembras. Mientras que las primeras etapas del desarrollo embrionario se han alcanzado con éxito, los científicos ahora hacen frente al desafío de mantener las células vivas el tiempo suficiente como para madurar y ser fecundadas, de modo que desarrollen en los embriones adecuados para la transferencia.

Sin embargo, los científicos se muestran optimistas hacia el hecho de que pueden cosechar y madurar los ovocitos de los últimos rinocerontes blancos del norte en 2017. Si se logra el éxito, la OPU se llevará a cabo en las dos hembras de rinoceronte blanco norteño, Najin y Fatu, en los próximos meses. Una vez fertilizados, utilizando el semen almacenado, los embriones resultantes serán implementados en hembras de rinoceronte blancas subrogadas, con la esperanza de lograr los embarazos de rinocerontes blancos del norte.