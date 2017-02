Una mujer se divorcia después de 22 años de matrimonio porque su marido...votó a Trump

Etiquetas

Una pareja de Washington ha puesto punto y final a 22 años de matrimonio... por culpa de Donald Trump.

Ella, Gayle McCormick se quedó en 'shock' cuando su marido Bill mencionó durante una comida con amigos que estaba planeando votar a Trump. Inmediatamente, Gayle dijo que no podía creerse que alguien con quien ella se había casado, pudiera votar a una persona como Trump.

"No podía creer que alguien con quien me casé pudiera votar por una persona con unos principios tan pobres en términos de libertades civiles, sus sentimientos por las mujeres y cómo trata a la gente en general", decía Gayle tal y como recoge el New York Post.

Ella votó finalmente a Bernie Sanders y, aunque Bill finalmente se retractó y se mostró crítico con Trump, Gayle explica que no quería pasar el resto de su vida teniendo que argumentar su punto de vista a diario.