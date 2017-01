Donald Trump llama "asquerosa" a Madonna

Etiquetas

El recién estrenado presidente de Estados Unidos no se caracteriza por guardarse sus comentarios por ofensivos que pudieran ser. En esta ocasión la 'víctima' de la afilada verborrea de Trump ha sido la mismísima Madonna.

La reina del pop acudió a una marcha de mujeres en Washington el pasado 21 de enero donde también participaron otras cantantes, presentadoras de televisión y personalidades de la farándula y espectáculo en Estados Unidos.

En ese evento Madonna realizó una serie de declaraciones donde no deja bien parado al actual presidente de su país, afirmando que había pensado "más de una vez en volar por los aires la Casa Blanca con tres jodidas bombas, pero sé que eso no cambiaría nada. No podemos caer en la desesperanza. Debemos amarnos los unos a los otros o morir, y yo elijo el amor", confesaba la artista.

Ante las palabras de la artista el presidente ha respondido con la ligereza que lo caracteriza. "Honestamente, es asquerosa. Creo que se hace daño a sí misma y hace daño a esa causa', contestó Trump.

Muchos medios de comunicación que han apoyado al que hoy es presidente de USA han publicado las declaraciones de Madonna acusándola de incitar a un posible atentado. De hecho se ha llegado a publicar que el servicio secreto iba a emprender una investigación a la cantante por estas palabras.

La reina del pop ha publicado por redes sociales un escrito donde deja claro que desde hace más de 35 años su vida es la música, y no realizar atentados.

Ante todo lo sucedido a su alrededor, el presidente Trump ha concluido este suceso con unas declaraciones realizadas en su segunda entrevista como presidente realizada en la cadena de telvisión Fox. "Pienso eso sobre ella, bueno y sobre unas cuantas más pero sobre ella en particular. Lo que dijo es una desgracia para nuestro país".