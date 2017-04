Kendall Jenner se desmarca de su familia y dice no sentirse muy Kardashian

Etiquetas

Kendall Jenner vive uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. La joven modelo es uno de los rostros más solicitados por las grandes marcas para aparecer en sus campañas publicitarias, una corta pero intensa trayectoria que ha estado marcada por sus orígenes familiares, ya que es una de las hermanas del clan Kardashian.

A sus 21 años ha trabajado para firmas como Chanel, Estée Lauder, Calvin Klein o la mismísima Victoria Secrets, algo que la ha convertido en una de las jóvenes más influyentes del mundo de la moda.

En una entrevista realizada para la revista Harper's Bazar, Kendall ha hecho una serie de controvertidas declaraciones donde ha hablado sobre sus inquietudes, proyectos y familia.

La modelo confiesa que en su niñez no era una chica muy femenina, algo que la distanciaba con sus populares hermanas. "Me vestía como los chicos, siempre estaba con ellos, me relaciono mejor con chicos. Siempre he sido la diferente de la familia", cuenta Kendall y añade que no se parece a sus hermanas en ese sentido, "Tengo más de Jenner que de Karsahian", dijo en la entrevista.

En 2015 la vida de Kendall dio un giro cuando su padre, el medallista olímpico Bruce Jenner, decidió cambiarse de sexo y pasar a llamarse Caitlyn. La noticia dio la vuelta al mundo y se convirtió en todo un escándalo en Estados Unidos.

"Encontrábamos cosas: un esmalte de uñas por aquí, unas pelucas por allá. La investigación duró mucho tiempo. Incluso llegamos a pensar que mi padre estaba siendo infiel", cuenta la joven.

El ángel de Victoria Secrets ha contado en la entrevista como fue la primera vez que pilló a su padre vestido de mujer, algo que supuso un golpe para ella bastante fuerte.

"Era una madrugada, yo bajé a por un vaso de agua y allí estaba él. Mi corazón casi se rompió", dice Kendall y añade que actualmente se siente muy orgullosa del paso que decidió tomar su padre.