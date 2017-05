Selena Gómez, Justin Bieber y Katy Perry se suman a #PrayforManchester

Etiquetas

El mundo de la música entristeció en la madrugada de hoy cuando saltaba la trágica noticia de dos explosiones al final del concierto de la cantante Ariana Grande en el Manchester Arena. La policía lo ha calificado de atentado suicida y registra 22 muertos, y alrededor de 60 heridos. Una tragedia que ha dejado a la artista de 23 años, "rota de dolor".

Tras lo sucedido muchos han sido los amigos y compañeros de la joven que se han pronunciado horrorizados en sus redes sociales para apoyar a Ariana Grande y dar sus condolencias a las familias de los fallecidos en las dos explosiones que tuvieron lugar fuera del estadio, dónde esperaba miles de padres para recoger a sus hijos que se encontraban dentro del recinto.

Justin Bieber escribía en su twitter: "#PrayforManchester" mientras que su ex Selena Gómez se explayaba un poco más: "Mis pensamientos y oraciones van para todos los afectados en Manchester". Al igual que Katy Perry, Celine Dion, Justin Timberlake o Bruno Mars, "No hay palabras para describir lo que siento sobre lo que ocurrió en Manchester. No quiero creer que el mundo en que vivimos puede ser tan cruel", quiénes también han tenido el bonito detalle hacia las víctimas.