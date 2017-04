Sergio Ramos muestra su amor a Pilar Rubio por el estreno de su programa

Etiquetas

"Hoy podréis ver lo que veo cada día: una mujer 10. Madre, trabajadora, deportista", estas han sido las palabras con las que Sergio Ramos ha querido anunciar el estreno del nuevo programa de Pilar Rubio.

La guapa presentadora es la protagonista de 'FIT Life', una especie de docurealitie donde Pilar mostrará cuales son sus secretos diarios para mantener su imagen, además de enseñar al espectador como es su día a día como figura mediática.

Deporte, cocina, belleza o moda, son algunos de los temas que predominarán en el programa que este jueves estrena la cadena 'Fox Life' a las 21:40h.

Pilar Rubio se aventura en un nuevo proyecto profesional donde será la única e indiscutible protagonista, una experiencia que describe de esta forma: "FIT Life es diferente de otras experiencias televisivas que he tenido. Me permite ser yo misma, mostrar aspectos de mi personalidad que no son tan conocidos sin entrar para nada en mi vida privada, que queda completamente al margen. Me gustaría pensar que el programa puede servir de inspiración a otras mujeres en la siempre complicada tarea de conciliar nuestra vida profesional y personal".

El apoyo de su pareja ya lo tiene, y es que condos hijos y mas de cinco años de relación sentimental se han convertido en una de las relaciones más estables del ámbito artístico y deportivo.