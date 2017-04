Márquez: "Este es el mejor circuito para conseguir el primer buen resultado"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) dijo que el Gran Premio de las Américas es "el mejor circuito para conseguir el primer buen resultado" de la temporada, después de su caída en Argentina, que fue "una decepción" porque iba "liderando la carrera", y su cuarto puesto en Catar, y confesó que "lograr el primer podio sería fantástico".

"No ha sido la mejor manera de empezar la temporada, pero esto es muy largo y llegamos con la mejor mentalidad. Me siento fuerte sobre la moto. Tenemos algunas cosas que mejorar, pero me siento bien. Este es el mejor circuito para empezar bien la temporada y conseguir el primer buen resultado. Intentaremos trabajar duro desde el viernes. A ver dónde están los pilotos de Yamaha porque parecen los más fuertes", expresó en rueda de prensa en Austin (Estados Unidos).

"En Argentina me caí, pero estaba liderando la carrera por dos segundos. Fue una decepción el resultado, pero ha llegado el momento de cambiar", afirmó. "Lograr el primer podio sería fantástico, pero ya veremos el domingo si podemos luchar por la carrera o no. En cualquier caso, es una buena pista para mí. Intentaremos trabajar duro. Desde estas dos primeras carreras no tenemos la mejor base de configuración y tenemos que trabajar en ello", confesó.

El piloto de Honda dijo que llega al circuito estadounidense con la confianza "muy alta". "Quizás el año pasado tenía algo más porque llegaba de la victoria de Argentina, pero la confianza sigue ahí. Entiendo que cada año es diferente. He ganado los últimos cuatro años aquí, pero este año puede ser diferente. Lo intentaremos de nuevo. La mejor forma de empezar es apretar desde el viernes y hasta la carrera. Ya veremos si podemos estar en el podio", manifestó.

Al ser preguntado por cuándo logrará tener Honda la moto en su mejor nivel, el de Cervera apuntó que en Argentina arriesgaron en el punto en el que no tienen "el control", "que es la zona de frenada". "Por eso los pilotos se caen bastante. De un circuito a otro cambiamos mucho la configuración y cuando la cambias estás pendiente del mejor registro, pero también de las sensaciones. Honda está trabajando muy duro y creo que llegaremos pronto a la mejor moto", comentó.

"Tengo que mantener el estilo de 2016. En Argentina este año intenté arriesgar porque me sentía muy bien, pero vi que no estamos listos todavía. Me sentí fuerte, pero no estamos listos al cien por cien para poder correr ese riesgo. Tengo que tener esa mentalidad de 2016. Estoy lejos en la clasificación, pero el campeonato es largo, así que intentaremos luchar de nuevo, siempre pienso en positivo", apuntó.

"YO YA ESPERABA QUE MAVERICK FUERA MUY RÁPIDO"

Márquez valoró también la actuación del líder de la clasificación, el español Maverick Viñales, que terminó primero en las dos carreras que se han disputado. "Después de su pretemporada no fue una gran sorpresa. Yo ya esperaba que fuera muy rápido. Ha ganado dos carreras, es impresionante, pero intentaremos pararle lo antes posible. De momento todavía necesitamos trabajar en nuestro garaje para intentar ser más fuertes los domingos", indicó.

Por otra parte, el actual campeón del mundo de MotoGP opinó que la decisión de Fernando Alonso de correr en Indianápolis es "difícil de entender" para él. "Mónaco quizás es una de las carreras en las que McLaren pueda conseguir un buen resultado, pero estamos todos en la misma familia y no sé más sobre su decisión. No puedo decir nada más. Yo estoy dentro de Honda", manifestó.

Además, añadió que cree que el ovetense "puede ganar". "Pero es difícil de entender desde fuera, porque tienes que tener mucha suerte en esa carrera. Todos dicen en la Fórmula 1 que Alonso es uno de los mejores dentro de un coche", apuntó.

Finalmente, Marc Márquez confesó que si tuviera que escoger una curva de cualquier circuito para que llevara su nombre elegiría "alguna curva rápida de izquierdas, como la curva 3 de Phillip Island". "Pero esa no puede ser porque es la de Stoner. Quizá también alguna curva de Aragón, después del sacacorchos. Alguna curva rápida, esa sería fantástica", concluyó.