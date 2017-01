La historia del mendigo filósofo que 'asesoró' a Obama y hoy pulula por Barcelona dando consejos gratis

Etiquetas

El nombre de Jean-Pierre Ady Fenyo puede resultar indiferente para la mayoría de la gente. Más aún, si te lo encuentras en una esquina de Barcelona, probablemente sigas de largo y ni te detengas en la asombrosa historia que esconde este 'sin-techo' especializado en dar consejos gratis y de vida a la gente.

Hoy deambula con su mítico cartel a cuestas de 'Free Advice' (Consejos gratis) por la Ciudad Condal, aunque para la mayoría de los ciudadanos pasa absolutamente inadvertido. Ha paseado esa leyenda por decenas de puntos del planeta, hasta sostenerla en la actualidad en la zona del Arc de Triomf.

En 1987 este hombre se hizo popularmente célebre gracias a un artículo en el medio norteamericano The New Yorker, que le retrataba en la intersección de las calles Bleecker Street y Seventh Avenue de Nueva York como un singular 'homeless', especializado en "dar consejos realistas sobre casi cualquier tema", tal y como rezaba su cartel sobre la acera.

"Se sienta en una silla plegable fuera del restaurante Geetanjali y sólo espera a que la gente venga hacia él. Recientemente ha vivido dos años en Sudán. Si le preguntas qué edad tiene, dirá: 'He estado alrededor del sol veintidós veces", escribió el periodista Alec Wilkinson hace 30 años.

Desde allí, Fenyo comenzó a ganar fama... Llegó a tener su propia web (que sigue activa), en la que se le ve sonriente junto a celebrities como Isaac Asimov y Joe Biden, junto el exvicepresidente Obama y figuras de la talla de Woody Allen y Bill Clinton. Todos ellos, y algunos más, según el propio indigente 'sabio', recibieron sus consejos en algún momento de sus vidas.

La página web se denomina 'The Free Advice Man'. Hoy el indigente tiene 52 años y sigue manteniendo intacto su lema en las calles barcelonesas: "El original de Nueva York. No cualificado para consejos médicos o legales”, advierte su mítico cartel en una esquina, a la salida del metro de Arc de Triomf.

El Periódico de Cataluña lo ha descubierto mientras Feno preguntaba a todo transeúnte que pasara cerca, con su gesto característico: "¿Tienes problemas en la vida?" La mayoría de los peatones pasaban a su lado sin mirarle y otros hasta preferían evitar cualquier contacto con él.

Esta persona, que habla seis idiomas con solidez, se reconoce un poco excéntrico y diferente, pero de ninguna manera loco. En la década del 80 se quedó sin un solo céntimo, y por eso comenzó a refugiarse del frío en las alcantarillas de Nueva York. Allí adoptó un singular método para "no volverse loco": hablar con la gente.

Hoy reconoce que "el consejo gratis no da dinero", pero es una buena manera de autoayuda en situaciones límites o adversas: "Lo bueno del mundo es que cuando uno hace algo bueno al otro, se lo está haciendo más a sí mismo", ha asegurado al mencionado medio.

En su autobiografía digital se reconoce como un filósofo de la vida. También dice ser poeta y escritor. Pero a pesar de brindar las recetas más certeras sobre problemas cotidianos o profundos de la gente, él no ha podido resolver los suyos de fondo. Tiene una mujer en Londres que no le deja volver a sus brazos, y cuenta con "problemas crónicos de salud", que no tienen fácil solución.

En Youtube abundan entrevistas y enlaces sobre su persona, y además hay recuerdos de la tienda virtual que llegó a ofrecer, con tazas y camisetas bajo su característico lema: "Consejos Gratis". También una galería de fotos en la que se puede ver al indigente con diversas celebrities. El próximo destino de Jean-Pierre Ady Fenyo por el mundo solo lo conoce él. O tal vez aún ni lo tiene claro.