El 'hombre de la contaminación' triunfa en Twitter

- "¿Usted notaba el aire más contaminado?"

- "No... ¡Joder! ¡¿Dónde está la contaminación, coño?! ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver, que yo la vea".

Esta era la respuesta de un hombre madrileño a una pregunta de una periodista del diario El Mundo. Twitter no ha tardado en reaccionar y el señor se ha convertido en un auténtico fenómeno en las redes sociales.

Aquí están algunos de los tuits más ingeniosos:

¿Machismo? ¿Dónde ves tú el machismo? ¿Cómo va a haber machismo si ya pueden votar? Enseñame dónde está eh yo no lo veo ENSEÑAMELO pic.twitter.com/DZGmFQQBwd

¿Dónde está ese patriarcado que se inventan las feminazis que YO no veo porque no me afecta al ser un hombre? ¿Lo ves tú aquí? porque yo noo pic.twitter.com/R7xyas8YHZ