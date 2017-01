La información, prevención y preparación son fundamentales para sobrevivir a un alud

Etiquetas

La investigación de los aludes ha avanzado mucho en los últimos años. Cada vez, se dispone de aparatos más sofisticados para prevenir este tipo de accidentes naturales y también se sabe mejor cómo evitarlos e incluso cómo sobrevivir a ellos.

Jordi Gavaldá, Responsable del centro de previsión de aludes del Consel harán señala en entrevista teléfonica a Lainformacion.com que "el 90% los accidentes con muerte en la montaña a causa de un alud no son por causas naturales, sino accidentales."

Jordi separa en tres tipos el origen de los aludes: los naturales que son los que se originan por insolación, por el peso de la nieve y por el viento. Este tipo de aludes son los más fáciles de evitar, en el sentido de no verse sorprendido por ellos, ya que con los mecanismos de observación y previsión que existen hoy en día es fácil saber, teniendo en cuenta las circunstancias del terreno y las condiciones meteorológicas, cuándo, cómo y dónde van a producirse.

Después están Accidentales. Estos son, tal y como explica Jordi, aquellos que se producen por la mano del hombre. Suelen ser causados por negligencias y son imposibles de predecir. También son los responsables de la mayoría de las víctimas mortales en la montaña.

Y por último están los provocados y que se hace para evitar riesgos mayores o para crear zonas de seguridad por ejemplo en las estaciones de esquí, los menos peligrosos de todos.

Jordi Gavaldá recuerda que la montaña no es un lugar fácil y es fundamental estar preparado y saber cómo hacer frente a esta situación. "No sólo hay que tener información para evitar las zonas más peligrosas y conflictivas, sino que también es importante ir bien equipado y saber la mejor manera de sobrevivir". Aunque no lo parezca es posible sobrevivir a un alud.

"La rapidez es fundamental. En el caso de que quedes atrapado hay 90% de salir ileso si te sacan en los primeros cinco minutos." comenta Jordi.

Por eso es tan importante llevar el material necesario y los señaladores pertinentes para que pueda ser localizado. Más complicado resulta el rescate si se ha sufrido algún tipo de traumatismo, matiza el técnico especialista en aludes.

Hacer caso al instinto de supervivencia

Pero sobrevivir no depende sólo de los demás, si te ves sorprendido por un alud tienes que intentar nadar pero de espaldas, con las piernas para arriba para poder seguir en la superficie y girar incluso hacia los extremos de los aludes, donde es más sencillo salir. Jordi comenta que "cuando te ves sorprendido por un alud, se activa el instinto de supervivencia y sólo hay que mantener la calma y seguirlo para intentar sobrevivir.

Otro caso es el ocurrido en Italia, donde un terremoto ha provocado un alud que ha sepultado un hotel. Dentro permanecen varias personas que aún no han podido ser rescatadas. "En ese caso la suerte influye mucho. Depende de donde te encuentres en el momento del accidente." Jordi asegura que estsos accidentes no se pueden preveer pero es posible que el hotel no esté construido en una zona segura. "En la montaña hay que controlar todos los riesgos a la hora de construir"

Ningún país esta exento de sufrir estos accidentes. "Un terremoto de intensidad 5 es muy potente y si se suma la cantidad de nieve acumulada estos días en Italia el resultado es letal. En el Pirineo estos días estaba activada la alerta por el riesgo de aludes, se situaba en el 4 sobre 5. Demasiada nieve en muy poco tiempo. Ahora la peligrosidad ha bajado al nivel 3 con una situación delicada que requiere máxima vigilancia.

Jordi señala que en estas circunstancias la accidentalidad es muy elevada y hay que extremar las precauciones. 2017 ya se ha cobrado su primera víctima por alud en los Pirineos. Ocurrió en el valle de Ossau, en la zona francesa. Se trataba de un montañero experimentado. Su compañero resultó herido.