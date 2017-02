Una pareja viaja para adoptar a un niño de doce años y acaban adoptando también a sus cuatro hermanos

La idea del matrimonio argentino de los Boccalon, después de muchos meses y trámites, era llegar cuanto antes a la provincia de Misiones para ver a Julio, el niño de 12 años que habían decidido adpotar. Pero cuando llegaron todo cambió y su vida dio un giro radical dando una auténtica lección al mundo. Cuando la madres conoció a los cuatro hermanos de Julio se quedó tan enamorada de ellos que no pudo evitar adoptarlos a todos y a día de hoy lo que iba a ser una familia de tres es una gran familia feliz de siete.

Según informa 'La Nación', al mayor de los hermanos no lo quería adoptar ninguna familia y, como ya se habían iniciado los trámites para ser padres de Julio, fue muy compleja la burocracia para poder adoptar a todos los hermanos. "Al más grande no lo quería ninguna familia", recordó su abuelo, y explicó el largo procedimiento de la adopción. "Cuando ví a Julio por primera vez, nos enamoramos", recordó su mamá y aseguró: "Esa noche por primera vez me sentí mamá, nos conquistó el amor por sus hermanos; él fue la puerta para sus hermanos".

En un programa de televisión argentino el ahora abuelo de los niños ha explicado todo el proceso y cómo se siente enriquecido por la decisión de la pareja.