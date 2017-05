Ayuntamiento de Málaga inicia plantación de especies repelentes para los mosquitos junto al colegio Caro Baroja

Etiquetas

El Servicio de Parques y Jardines del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga ha iniciado este jueves la plantación junto al colegio Caro Baroja en Guadalmar de especies vegetales cuyas características hacen que los mosquitos se mantengan alejados.

Se trata de especies muy aromáticas, de poco porte. En concreto, se han seleccionado cuatro para realizar esta función: la lavanda, el romero, la citronela y la santolina.

Según ha explicado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, esta acción "no va a terminar por sí misma con los mosquitos en el entorno del Guadalhorce, pero sí contribuye a evitar su presencia, a no ponerles las cosas fáciles, en las zonas en las que se utilizan este tipo de plantas, ahuyentándolos". La capacidad repelente de las plantas aromáticas no está avalada por estudios científicos, si bien, su uso es habitual en la composición de los productos que se comercializan con esa función.

La acción se está desarrollando en la franja de zona verde situada a lo largo de la fachada del centro escolar. En este emplazamiento también se está realizando el desbroce de la maleza que ha crecido en las últimas semanas, con la intervención de la maquinaria necesaria también para retirar los primeros cinco o diez centímetros de capa de tierra, tal y como han informado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.

De esta manera, se evitará un rápido rebrote de la maleza, cuya presencia proporciona a los mosquitos un hábitat con condiciones favorables para su subsistencia.