DESARROLLAN UN MODELO QUE MUESTRA LA MANERA MÁS EFICAZ DE PLANTAR ÁRBOLES PARA RECUPERAR ECOSISTEMAS ALTERADOS

Etiquetas

Un estudio en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un modelo que muestra la forma más eficaz de plantar árboles para favorecer la dispersión de semillas, para así conocer cuál es el mejor mecanismo para recuperar ecosistemas alterados, ya sea por un incendio forestal, por su uso agrícola o por la fragmentación del hábitat.El estudio, publicado en la revista ‘Journal of Applied Ecology’, aporta una herramienta clave para guiar la restauración de hábitats y concluye que plantar árboles de manera espacialmente agregada (grupos de árboles en alta densidad) es menos eficaz, en términos de dispersión de semillas, que plantarlos de forma regular (en cuadrícula) e incluso de manera aleatoria.“Para ilustrar nuestra aproximación utilizamos como modelo de estudio al piruétano Pyrus bourgaeana, una especie de peral dispersada por zorros rojos y tejones que coloniza hábitats alterados del Parque Nacional de Doñana”, explicó el investigador del José María Fedriani, que detalló que ”en concreto, quisimos identificar las distribuciones espaciales y densidades de piruétanos plantados que maximizaran la llegada de semillas en hábitats alterados por la actividad humana”.En este sentido, indicó que los resultados de simulación indicaron “claramente” que “plantar árboles de manera agregada fue menos eficiente en términos de llegada de semilla que hacerlo de forma regular o, incluso, aleatoria”.“Por ejemplo, plantar árboles agregados aumenta sólo un 7% o un 9% la llegada de semillas en comparación con el escenario base de no intervención, mientras que cuando los piruétanos fueron plantados regularmente dicho incremento fue de hasta un 40%”, argumentó.El CSIC advirtió de que “duplicar el número de árboles plantados fue rentable para distribuciones regulares y aleatorias, pero no cuando los árboles fueron plantados de forma agregada”.“Si se duplica el número de árboles plantados regularmente el aumento en el número de semillas que llegan al hábitat alterado es de un 12% mientras que, curiosamente, no hubo ningún incremento en el caso de que los arboles fueran plantados de forma agregada”, puntualizó.