El PP reclama mejoras en el colegio Santa Catalina al estar cerrado por ramas "caídas" y el suelo levantado

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha denunciado este martes que el patio del colegio Santa Catalina, situado en el distrito Macarena, está cerrado e inutilizado "debido al peligro de caída de numerosas ramas de los árboles, el estado lamentable del pavimento con la goma levantada, y la mala conservación de los juegos infantiles, que no son aptos para el uso infantil".

Tras visitar el centro y reunirse con la dirección y la Ampa junto a los concejales Evelia Rincón e Ignacio Flores, Díaz ha explicado que "el patio de recreo está cerrado porque es peligroso para los alumnos, un hecho que se agravó con la caída de varias ramas hace un mes y que todavía no se han retirado a pesar de que han dado aviso en varias ocasiones". Por eso, ha urgido al gobierno local del socialista Juan Espadas a que actúe en el patio "y vaya a quitar las ramas caídas desde hace un mes, como ha reclamado la dirección y la Ampa, pode los árboles y arregle el pavimento y los juegos infantiles".

Además, Alberto Díaz ha alertado de que "el patio no es el único problema que tiene el centro, pues el pasado jueves se cayó un trozo de una palmera que está en el patio de entrada; el resto de árboles tampoco están podados y algunos están enfermos, cayéndose uno el año pasado; existen ratas y gatos en el exterior; hay barreras arquitectónicas en el acceso a las clases; y la parte exterior y trasera del edificio se encuentra repleta de jaramagos y hierbas sin desbrozar".

LO QUE NO SE INVIERTE

A este respecto, el portavoz del PP ha pedido a Espadas "que no diga que no hay dinero para arreglar el patio, ya que en 2016 ha dejado de invertir 1,2 millones de euros en los colegios, y además la situación económico-financiera que se ha encontrado no tiene nada que ver con la ruina que dejó el PSOE en el Ayuntamiento en 2011".

Además, expone que "según se deduce de la respuesta remitida por la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales a las preguntas realizadas por el Grupo Popular en la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones, en 2016 el Ayuntamiento ha dejado de ejecutar 1.247.475 euros, alrededor del 23 por ciento del presupuesto de que disponía en 2016 para colegios". "Esto después de que Espadas alardeara de que iba a invertir 5,6 millones de euros y que preveía ejecutar entre el 90 por ciento y el 95% del presupuesto".

Igualmente, el portavoz del Grupo Popular ha recordado que "gran parte de las obras en colegios se adjudicaron a finales del año 2016 y no dio tiempo a que estuvieran concluidas antes de la finalización del citado ejercicio, por lo que dichas obras no pudieron ser facturadas con cargo al presupuesto 2016 y su importe tendrá que ser sustraído del presupuesto 2017", y ha añadido que "esto supone que el presupuesto previsto para ser ejecutado en el presente año se verá mermado".