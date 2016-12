El sector de frutos rojos prevé superar las exportaciones de 2015 en un 7% al alcanzar más de 353.000 toneladas

Etiquetas

El sector de los frutos rojos prevé superar las exportaciones de 2015 en más de un siete por ciento al alcanzar más de 353.000 toneladas las exportadas en lo que va de año, mientras que el ejercicio pasado se cifraron en 330.000. La fresa ha sido la más exportada, superando las 290.000 toneladas, seguida por la frambuesa, el arándano y la mora.

Además, con toda probabilidad, las exportaciones de arándanos en este año superará también las del pasado año, con más de 35.000, según los datos recogidos por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex), y consultados por Europa Press.

En cuanto a los países más receptores de los frutos rojos onubenses son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria y Bélgica, produciéndose el pico más alto de exportación en el mes de abril, ya que en el mes de mayo la fresa onubense compitió con la fresa local de algunos de estos países, lo que conllevó una bajada de precios.

No obstante, los datos de las exportaciones a lo largo de este mes de diciembre no aportarán mucho a esta cifra, ya que, según ha señalado el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, "está siendo normal, no como diciembre de 2015 cuando la campaña se adelantó un mes debido a la buena climatología, lo que favoreció la calidad de la fruta durante los primeros meses y un ritmo de maduración óptimo".

PRIMERAS VARIEDADES TEMPRANAS

Domínguez ha asegurado que en este mes de diciembre ya han comenzado a recolectarse las variedades más tempranas, pero no el grueso de la campaña que normalmente arranca al completo a finales de enero o principios de febrero.

De hecho, el gerente de Freshuelva cifra en un 60 por ciento menos respecto a diciembre de 2015 lo recolectado en estas fechas, por lo que ha destacado que las cantidades de frutos rojos en los mercados europeos en la actualidad "no son tan elevadas".

A su vez, ha recordado que el tornado ocurrido en Palos a principios de diciembre "ha retrasado la campaña, ya que la planta afectada tiene que recuperarse con la climatología actual que está siendo muy fría". No obstante, ha dejado claro que "los mercados están respondiendo bien, la fruta está llegando correctamente en pequeñas cantidades pero con mucha calidad".

En cuanto a la última campaña, el gerente de Freshuelva ha precisado que "fue un año muy bueno por la buena climatología y hubo bastante exportaciones, con la fruta de mucha calidad y muy sana".

El sector fresero de Huelva cerró la campaña 2015-2016 con una producción total de fresa de 294.650 toneladas, ligeramente superior a la del año anterior --un dos por ciento más-- aún cuando las hectáreas plantadas bajaron en un 8,7 por ciento, mientras que la facturación ascendió a 395 millones de euros, lo que supone un incremento del ocho por ciento respecto a la campaña anterior.

FASE DE PLANTACIÓN

La fase de plantación de la presente campaña ha arrojado una superficie total plantada del conjunto de frutos rojos en la provincia que experimenta un crecimiento del 3,85 por ciento respecto a las 9.658 hectáreas de berries plantadas en la anualidad pasada, alcanzando las 10.030. No obstante, la superficie de fresa ha vuelto a descender, en esta ocasión, un siete por ciento, lo que contrasta, en cambio, con el crecimiento del 22 en las hectáreas plantadas de frambuesas, arándanos y moras.

La superficie plantada de fresa ha pasado de las 5.860 hectáreas de la pasada campaña a las 5.400 de la actual. En cuanto a las frambuesas, habrá 1.932 hectáreas plantadas, por las 1.815 que hubo el año pasado, lo que supone un incremento del 6,45 por ciento de terreno habilitado para la producción de frambuesa.

En el caso del arándano, se pasará de 1.953 a 2.538 hectáreas plantadas, lo que se traduce también en un incremento del 30 por ciento, el mayor de los experimentados por todas los berries, ya que la superficie de moras crece un 23 por ciento: de 130 a 160 hectáreas. No obstante, en este último caso, se ha procedido a la plantación de nuevas variedades extra tempranas, que tienen como objetivo cubrir un mayor espacio temporal en los mercados de esta fruta.

Será la primera vez que el arándano será el segundo berry en superficie plantada en la provincia, pese a que hay que tener en cuenta que se trata de un arbusto que inicia su producción comercial a partir del tercer año, con lo cual, no todas las plantas entran en producción en la presente campaña.