UN ACERTANTE DEL RASCA DE ‘EL MILLONARIO’ DE LA ONCE GANA MEDIO MILLÓN DE EUROS EN EL HOSPITAL DE BORMUJOS

Etiquetas

Un acertante ha ganado este lunes medio millón de euros con el Rasca de la ONCE ‘El Millonario’ a las puertas del hospital de San Juan de Dios de Bormujos, en Sevilla, donde María José de la Rosa, ha vendido el boleto premiado, que al ganador le costó cinco euros.La vendedora de la ONCE, María José de la Rosa Serrat es, además, escritora. Ganadora del primer premio de Relatos Cortos en el Día Internacional de la Mujer, por su obra ‘Diálogo Profundo’, en 2011, acaba de publicar un libro de poemas reflexivos, ‘Tren de ida y vuelta’.Hoy, contenta por el premio que ha dado a un cliente “que se ha ido al banco corriendo”, contaba a la entrada del centro hospitalario, donde vende desde hace 13 años, que lee poesía desde que, de pequeña, se quedó huérfana. “Escribo vendiendo", explica". Todo lo que escribo lo escribo entre cliente y cliente. Ese es el momento de mayor inspiración porque ahí estoy concentrada. Es mi forma de vender, pregonando la venta haciendo rimas”. Una vendedora “peculiar” se define, que ha dado ya cuatro premios mayores en la ONCE en Bormujos. “La poesía llama a la gente, es lo que vende”, sostiene. María José es afiliada a la ONCE y vendedora desde 1996.El Rasca de la ONCE “Millonario” es un juego en el que por cinco euros se pueden ganar hasta 500.000 euros al instante. La mecánica de juego del Rasca 'Millonario', es la siguiente: El juego comprende dos zonas denominadas “números ganadores” y “tus números”, esta última formada por diez jugadas independientes. Si en alguna jugada de la zona “tus números” el número coincide con uno de los números de la zona “números ganadores”, la jugada está premiada y se gana el importe expresado en euros en dicha jugada. Además, si se encuentra el símbolo especial con forma de billetes se ganas el doble del premio que aparece debajo. Para el próximo viernes, 10 de febrero, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 16 países europeos, ofrece un bote de 44 millones de euros para la primera categoría. Al Eurojackpot comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia a los que se han sumado entre otros Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega o Suecia. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCEwww.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.