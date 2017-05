LA ONCE ANIMA, CON OTRO CUPÓN, A MARCAR LA CASILLA PARA FINES SOCIALES DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Etiquetas

La ONCE dedica un segundo cupón, el del lunes 29 de mayo, para animar a la sociedad a marcar la casilla de Actividades de Interés Social de la Declaración de la Renta, más conocida como la ‘X Solidaria’, de forma que cinco millones y medio de cupones animarán a marcar esta casilla que mejora la calidad de vida de siete millones de personas.La organización lleva a cabo esta iniciativa con la que se pretende que aumente el número de personas que marque la casilla del 0,7% en su Declaración, para que las organizaciones dedicadas a labores sociales puedan seguir haciendo más acciones por las personas más vulnerables de nuestra sociedad.“Es un compromiso que la ONCE viene realizando desde hace varios años, para contribuir al concepto de solidaridad”, señaló la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, quien indicó que “marcar la ‘X Solidaria’ no cuesta nada, pero permite atender a un buen número de personas”.Asimismo, Sanz manifestó que “este cupón es una manera fácil, amable y solidaria de llevar el mensaje de información y recordatorio sobre la existencia de esta casilla de fines sociales”. La vicepresidenta de la ONCE participó este viernes en un coloquio sobre la ‘X Solidaria’, organizado por Servimedia, junto a la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez; la directora de la Plataforma del Tercer Sector, Elena Rodríguez; Vicente Baeza, representante de la Plataforma del Voluntariado de España; el presidente de EAPN España, Carlos Susías; la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino; el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Adolfo Lacuesta; Marta Iglesias, vocal de incidencia social de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo; una persona beneficiaria de un programa de la Fundación Diagrama, desarrollado con fondos procedentes de la ‘X Solidaria’ y el director de Servimedia, José Manuel González Huesa, que moderó el coloquio.Con este cupón se pretende animar a quienes no optan por marcar ninguna de las casillas de asignación financiera (Iglesia Católica u ONG) en su Declaración, para que no se queden en blanco, ya que es un gesto que no significa pagar más ni que devuelvan menos. La ONCE, que no recibe aportaciones de esta iniciativa, se suma a esta idea solidaria que beneficia a muchas personas, la mayoría de ellas en riesgo de exclusión y afectadas por situaciones de dificultad, y se pone al lado de las ONG y entidades de acción social que trabajan por lograr una sociedad mejor. Para ello, la ONCE presta el soporte de su símbolo más preciado: el cupón, símbolo de la solidaridad de los españoles, puesto ahora al servicio de todos aquellos que están en dificultades.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.