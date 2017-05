EL 50 ANIVERSARIO DE COPE LUGO, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 22 DE MAYO

Etiquetas

El 50 aniversario de COPE Lugo protagonizará el cupón de la ONCE del lunes 22 de mayo, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán este cumpleaños y la labor de la emisora lucense.El cupón fue presentado por el delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el director de la COPE en Lugo, Daniel Otero, en un acto en el que estuvieron presentes el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro Oro; el subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo Páez; el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, y el director de la ONCE en Lugo, Roberto Doval.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen también premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.