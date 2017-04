APADIS, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL PRÓXIMO SÁBADO

Etiquetas

La Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (Apadis) protagoniza el cupón de la ONCE del sábado 29 de abril, de forma que cinco millones y medio de cupones celebrarán el 50 aniversario de la asociación en la Bahía de Algeciras.El cupón fue presentado este martes por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la directora de la ONCE en Algeciras, Concha de la Fuente, en un acto en el que también estuvieron presentes el subdelegado de la Junta de Andalucía, Ángel Gavino, representantes de la Corporación Municipal, la presidenta de Apadis en Algeciras, Odalis Castro, el vicepresidente de la Asociación, Juan Antonio Mayor, la gerente, Carmen Portillo, y otros miembros de su junta directiva.Durante el acto se ha proyectado el vídeo ‘50 Años de Apadis Bahía de Algeciras’ realizado por Alexis Morante para presentar el cupón que lleva como fondo la imagen corporativa de este aniversario bajo el lema genérico ‘Mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual’, 'Bahía de Algeciras 1967-2017'.Ríos hizo hincapié en que este cupón quiere poner en valor “el trabajo incansable de los padres de personas con discapacidad intelectual como ejemplo y referencia del músculo de la sociedad algecireña” y señaló que a su juicio la unidad de acción entre las distintas organizaciones sociales es clave para garantizar el éxito de su lucha en su empeño por conseguir la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Este sorteo ofrece también 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Para el próximo viernes, 28 de abril, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 16 países europeos, ofrece un bote de 16 millones de euros para la primera categoría y uno de dos millones a la segunda categoría. Al Eurojackpot comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia a los que se han sumado entre otros Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega o Suecia.Por su parte, el Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre ofrecerá el próximo día 7 de mayo cerca de 29 millones de euros en premios con un premio mayor de 17 millones de euros y otros 99 dotados con 40.000 euros a las cinco cifras, entre otros muchos.Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.