Albert Rivera: "Si estás en política y no te llevas bien con los medios, date por jodido"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que los representantes políticos necesitan mantener una buena relación con los medios de comunicación. En concreto, lo ha dicho con palabras más llanas: "Si estás en política y no te llevas bien con los medios, date por jodido".

Así se ha pronunciado Rivera ante los medios que han acudido a cubrir la entrega de los premios Naranja y Limón 2016 que otorga la Peña Periodística Primera Plana. El acto, celebrado en un hotel de Madrid, ha congregado a personalidades como el cantante Ramoncín, la vedette Rosa Valenty, el humorista Félix el Gato, la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana o el torero Jaime Ostos.

Rivera ha sido galardonado con el Premio Naranja Especial 2016 por su "accesibilidad a la prensa". "Otro premio no me podían dar si me llaman 'naranjito", ha bromeado el presidente de Ciudadanos durante su discurso tras recibir un premio que ha dedicado a su equipo de comunicación y a "todos los periodistas que trabajan cada día por una profesión que merece la pena", ha defendido. "¡Os necesitamos!", ha dicho dirigiéndose a los profesionales de la comunicación presentes en el acto.

El presentador de televisión Carlos Sobera ha recibido el otro Premio Naranja de esta edición, aunque ha agradecido el galardón mediante un vídeo al encontrarse en París. Los Premios Limón, que se entregan a personalidades más ariscas con la prensa, han recaído en el exentrenador del Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique Martínez, que rechazó la invitación, y en el cantante Ramoncín, que sí ha acudido a recogerlo.

"Nunca le he pasado la mano por la espalda a nadie, y nunca me voy a callar lo que pienso o siento. Gracias por este premio, quiero ser siempre un Premio Limón", ha defendido Ramoncín. Entre la lista de galardonados en esta edición también se encuentra el Padre Ángel, que ha recibido el Premio Especial Primera Plana, y la presentadora Ana Rosa Quintana, Premio de Comunicación Hugo Ferrer.