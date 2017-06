Barkos agradece la "generosidad y compromiso con Navarra" de los galardonados con la Cruz de Carlos III

Etiquetas

La presidenta del Gobierno de de Navarra, Uxue Barkos, ha agradecido el "espíritu emprendedor, responsable y pionero" así como su "generosidad y compromiso con Navarra" a los siete galardonados que este sábado han recibido la Cruz de Carlos III el Noble.

Barkos ha presidido el acto de entrega de este reconocimiento al investigador y profesor Humberto Bustince; al enólogo Javier Ochoa; al escultor y etnógrafo Joxé Ulibarrena, a la periodista Mirentxu Purroy, al pelotari Julián Retegi, a DYA Navarra, y a la Sociedad Aralar Mendi Elkartea, organizadora del Artzai Eguna, quienes "nos ofrecen un conjunto de trayectorias personales y colectivas guiadas por la entrega, por el espíritu de superación y por el empeño de mejorar día a día contribuyendo de esta forma a construir un futuro mejor entre todos", ha señalado.

En el acto, celebrado en el Claustro Isabelino del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, han estado presentes los consejeros del Ejecutivo foral, así como representantes de las formaciones parlamentarias, autoridades y alcaldes de la Comunidad foral.

En su intervención, tras entregar los galardones, Barkos ha recordado la figura de Carlos III de Evreux, 'el Rey Noble', de quien ha destacado "los valores que caracterizaron su persona y su reinado, como son el diálogo, el trabajo esforzado y el afán por alcanzar una sociedad mejor", por lo que "el nombre de Carlos III el Noble fue el elegido para denominar esta condecoración que reconoce públicamente los méritos de personas e instituciones que han contribuido notoriamente al progreso social y al prestigio de Navarra".

La presidenta ha tenido palabras de reconocimiento para cada uno de los premiados. Así, de Humberto Bustince ha destacado "su admirable impulso investigador, su incansable afán por avanzar, por descubrir nuevos fenómenos científicos así como por divulgarlos sin límites geográficos; y por formar equipos y compartir su saber con la comunidad internacional a través de artículos, conferencias y comparecencias en congresos".

De Javier Ochoa ha resaltado "su perseverancia en aplicar su saber y su experiencia en el ámbito de la Enología". Un "pionero en descubrir las muchas posibilidades del vino de Navarra, a través de la ciencia y de la técnica" y que "ha empleado su esfuerzo desde la esfera pública y desde su propia bodega, aplicando la investigación y el desarrollo tecnológico a un campo esencial de la industria agroalimentaria de Navarra", ha añadido.

Ha calificado a Joxé Ulibarrena como "un artista de los pies a la cabeza, con un desbordante perfil creativo, que ha empleado brillantemente para resaltar su compromiso personal con la historia de Navarra, reflejando episodios y personajes, muchas veces olvidados o silenciados, que forman parte esencial de nuestra cultura".

Se ha referido también al "compromiso permanente con la libertad, con la democracia y con el progreso social y participativo" de Mirentxu Purroy, "tanto en los albores de nuestra historia democrática, en que desempeñó una tarea relevante, valiente y ejemplar, como en el día a día más reciente, empleando su influjo a favor de quienes más necesitan ser oídos".

Por lo que se refiere a DYA, ha recordado que "durante 40 años ha sido en Navarra sinónimo de apoyo y ayuda a la ciudadanía en los momentos en que más se necesita, evitando peligros y prestando un incalculable servicio al conjunto de la sociedad" y ha destacado especialmente "el ejemplo de actividades voluntaria, de integración de personas con diversidad funcional y de gestión y formación de calidad".

Ha expresado asimismo un especial reconocimiento a la iniciativa del Artzai Eguna, el día del pastor que "gracias al esfuerzo continuado de Aralar Mendi Elkartea, conjuga quesos de calidad, artesanía, habilidad de perros de pastor, esquileo, folclore y cultura pastoril, mostrando la vigencia de esta tradición milenaria de Navarra que constituye un pilar fundamental de la economía rural presente y futura".

Sobre Retegi II, "cuyo nombre ocupa un lugar bien destacado en la historia general de la pelota vasca", ha resaltado "su impresionante trayectoria deportiva", que "constituye un ejemplo para todas las generaciones de pelotaris". "Su persona y su palmarés han sido un instrumento esencial para el fomento de este deporte enraizado en la historia de navarra", ha continuado.

La presidenta ha finalizado su alocución agradeciendo a todos ellos su "espíritu emprendedor, responsable y pionero", y su "generosidad y compromiso con Navarra, demostrados tan claramente en el ejercicio de vuestra actividad".

LOS PREMIADOS

Al recoger la Cruz de Carlos III, Humberto Bustince ha asegurado que la ilusión y la tenacidad "son los motores y pilares de mi vida" tanto en la docencia "donde siempre he tratado de formar personas que estén preparadas para lo último que se está haciendo, que sean capaces de enfrentarse a nuevos problemas con talento"; como en la investigación donde "no solamente me ha gustado desarrollar temas teóricos" sino que ha desarrollado "grandes aportaciones en aplicaciones" con el objetivo de "favorecer a la sociedad, eliminar desigualdades y abrir siempre una puerta hacia una sociedad mucho más justa y un mundo mejor".

Visiblemente emocionado, Javier Ochoa ha destacado que "mi vida ha estado ligada al vino de Navarra, puedo decir que tenemos unos grandes vinos pero tenemos que seguir trabajando sobre todo en la promoción y venta". Ha terminado su discurso brindando con un vino de Navarra.

Joxe Ulibarrena ha recordado sus inicios y ha afirmado que "la memoria permanece en nuestra historia; eso lo que he intentado hacer a lo largo de mi vida: recuperar esta memoria". Asimismo ha felicitado al resto de premiados "y a todos los que a diario ponen su grano de arena para que nos sintamos orgullosos de ser navarros".

Por su parte, Mirentxu Purroy ha recordado que 'Punto y Hora de Euskal Herria', semanario que dirigió hasta 1978, "convirtió en visible lo invisible" y "dio la voz y la palabra a cuantos habían vivido 40 años bajo la losa del silencio". "Pero en cuanto la información reflejó la inmensa realidad que el régimen habían ocultado, se hicieron cotidianas las amenazas de muerte, los paquetes bomba las rueda reventadas, la cárcel, los juicios y sumarios, hasta volarnos la redacción entera en un atentado todavía hoy sin juicio" y "en Navarra se prolongó de nuevo la humillación y el castigo del silencio a más de la mitad de la población hasta hace cuatro días", ha lamentado. Ha agradecido "a cuantos sostuvieron y sostienen la antorcha de la libertad en todas sus formas".

El presidente de DYA Navarra, Mikel Corres, ha recordado el 40 aniversario de la asociación. Un proyecto que comenzó en 1977 "que no habría sido posible sin la iniciativa de los 12 primeros voluntarios que lo pusieron en marcha". "DYA Navarra sigue creciendo y con mucha ilusión de seguir con nuestra tarea", ha destacado Corres que ha reafirmado el compromiso de la entidad "de ayuda, observando las necesidades de todos los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida".

Txomin Huarte, presidente de la sociedad Aralar Mendi Elkartea, ha compartido el discurso de agradecimiento con José María Ustarroz, ex presidente de la entidad. Huarte ha reconocido el "compromiso con las traciciones de nuestro pueblo" a los nuevos socios de Aralar Mendi Elkartea. Por su parte, Ustarroz ha agradecido "este reconocimiento a 50 años de la fiesta del Artzai Eguna" que sirve para "ensalzar a todo un sector del pastoreo" y como "incentivo para los que continúan".

Finalmente, Julián Retegi ha compartido el premio con sus compañeros "porque son participes de todo lo que he conseguido" y las personas que le han acompañado a lo largo de su vida profesional. Asimismo, ha recordado que en 1969 se consiguió el primer campeonato para Navarra y, desde entonces, se han sumado 44 títulos.