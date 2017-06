CAMARÓN, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 2 DE JULIO

Etiquetas

Camarón protagonizará el cupón de la ONCE del domingo 2 de julio, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán el XXV aniversario de su fallecimiento.El cupón fue presentado en un acto que contó con la asistencia del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, junto a la viuda de Camarón, María Dolores Montoya ‘La Chispa’ y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.Asimismo, participaron en la presentación, que ha tenido lugar en la casa natal del cantaor, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, Juan José Carrera, y el presidente de la Peña Camarón de la Isla, Antonio León, entre otros.Martínez hizo hincapié en que este cupón es “un orgullo para la ONCE porque visualiza en toda España el patrimonio que constituye la figura de Camarón”, el cual, fue, a su juicio, “un hombre imprescindible para comprender el cante jondo de la segunda mitad del siglo XX”.Asimismo, manifestó que Camarón derribó barreras y traspasó las fronteras del flamenco en su afán de hacer de este arte un género más asequible para todos los públicos, más accesible, con menos barreras, más universal si cabe. “Ya no se puede entender el flamenco de hoy sin la obra de Camarón, un artista, un arte que comenzó siendo la vanguardia del género en su tiempo para convertirse ya en uno de sus grandes clásicos”, declaró.Por su parte, Cavada aseguró que la Casa Natal de Camarón, el próximo Museo de Camarón en su localidad, el futuro Museo de Flamenco de Jerez y el de Paco de Lucía de Algeciras constituyen “un triángulo magnético del ámbito flamenco difícil de igualar como expresión más significativa de nuestra tierra y un revulsivo económico y turístico de esta ciudad por la pasión que despierta el flamenco en todo el mundo”.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.