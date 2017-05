CASTILLA-LA MANCHA. CÁRITAS, CAMPOFRÍO Y MIGUEL PEREYRA, ENTRE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE

Etiquetas

Cáritas Regional, Castilla-La Mancha Media, Miguel Pereyra, Campofrío y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2017 que este año giran en torno al concepto ‘La diferencia como un valor que enriquece a la sociedad’.Los Premios Solidarios ONCE nacieron en 2009, con el fin de reconocer a las personas físicas y jurídicas que destaquen en la defensa y estimulo de la integración de las personas ciegas, con baja visión o con otras discapacidades dentro del ámbito de Castilla-La Mancha. Los premios son otorgados a aquellas personas, empresas, ONG, entidades o instituciones y programas o trabajos de comunicación, que en opinión del jurado, hayan exaltado valores relacionados con la integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas, de comunicación y mentales, así como a aquellas que hayan trabajado defendiendo y luchando por la superación individual o colectiva de tales barreras, y por la exaltación de la solidaridad desde sus diferentes ámbitos de actuación personal y/o profesional.El jurado de esta nueva edición de los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha ha decidido otorgar los siguientes galardones: A la Institución, Organización, Entidad, ONG: Cáritas Provincia Eclesiástica de Toledo (Cáritas Regional), por su papel destacado dentro de las organizaciones del Tercer Sector con sus programas en favor de las personas en situación de pobreza y exclusión social de la región.Al programa, artículo o proyecto de comunicación: Castilla-La Mancha Media, por el espacio televisivo ‘Héroes Anónimos’; el programa radiofónico ‘Solidarios’ y el programa de Responsabilidad Social Corporativa ‘ManchaT’.A la Persona Física: Miguel Pereyra, por su larga trayectoria desde hace 50 años participando en el Movimiento Asociativo de personas con discapacidad y con destacadas responsabilidades en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.A la Empresa: Campofrío, por su compromiso y apuesta por el talento y la inserción laboral de personas con discapacidad en su planta de la localidad toledana de Torrijos mediante la colaboración con Fundación ONCE e Inserta Empleo a través de un Convenio Inserta desde el año 2013.Al estamento de la Administración Pública: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la aprobación de un nuevo sistema de pago mensual para entidades sociales del sector de atención a las personas con discapacidad y el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública, que permitan mejorar la protección del medio ambiente, promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad.Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo día 8 de junio a las 19,30 horas en el Teatro de Rojas, de Toledo.