CHILE, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 17 DE JUNIO

Chile protagonizará el cupón de la ONCE del 17 de junio, perteneciente a la serie ‘Solidarios con Iberoamérica’, con la que la organización quiere mostrar la labor de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán la relación con los países del entorno iberoamericano.El consejero general de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, Alberto Durán, entregó una copia del cupón enmarcada del cupón al embajador de Chile, Francisco Marambio Vial. En Chile viven 2.606.914 personas con discapacidad, de un censo total de 18 millones de habitantes. Desde el año 2006, FOAL lleva invertidos un total de 470.936,77 euros.La actividad de FOAL en Chile se centra, en materia de educación, en la puesta en marcha de un Centro de Recursos para estudiantes con discapacidad visual, a través del Convenio Marco MEC-OEI-FOAL, en agosto de 2009, con el fin de dotarlo de material para producción bibliográfica, de capacitación de personal responsable del correcto funcionamiento del centro, de contribución a la mejora de la cualificación de los profesionales y de provisión de materiales de apoyo a estudiantes con discapacidad visual.Además, se ha realizado una donación de impresoras ‘Impacto Texto’ a la Biblioteca Central de Ciegos de Chile en 2001 y 2005, mediante contrato con el Ministerio de Educación y Ciencia de España para la impresión de libros de texto.Por otro lado, en materia de rehabilitación, destaca el proyecto de Dotación de Material para la Baja Visión y Habilidades de la vida Diaria, colaborando con la Corporación para la Integración del Discapacitado Visual y en el terreno del empleo el ‘Programa de Inserción Laboral para la Población Ciega (PILP)’.En el año 2016, FOAL y Konecta firmaron un acuerdo de colaboración dirigido a la formación y capacitación de personas con discapacidad visual en Chile, con el fin de facilitar su incorporación en el mercado laboral. Konecta se compromete a proporcionar la información necesaria para determinar los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por estas personas y colaborar en la selección de los candidatos, mientras que FOAL detecta los candidatos con discapacidad visual que vayan a participar en los procesos de reclutamiento, garantizando que los destinatarios de los programas cuenten con los medios técnicos específicos necesarios.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.