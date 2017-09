EL CUPÓN DE LA ONCE CELEBRA EL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Etiquetas

El centenario de la Fundación Rotaria es el motivo del cupón de la ONCE del miércoles, 20 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la labor de esta fundación.Alberto Durán López, vicepresidente de la Fundación ONCE y consejero general de la ONCE adjunto al presidente, de Cooperación y Relaciones Institucionales, presentó este lunes el cupón, acompañado por Alfredo Montes-Niño, presidente del Rotary Club de Majadahonda, Manuel Florián de Tomás Martín, gobernador del Distrito 2201, y Eduardo San Martin, representante de Rotary Internacional.Alberto Durán destacó que “a la Fundación Rotaria y a la ONCE nos une el servicio a la comunidad, a quienes más lo necesitan”. Además, aseguró que “este cupón tiene que ser un motivo para que la Fundación Rotaria sea aún más conocida por la sociedad española”.Por su parte, Eduardo San Martin señaló que “este cupón es la primera piedra de un futuro grande, porque ambas organizaciones tenemos muchas cosas en común”. Además, afirmó que “me encantaría que personas ciegas se incorporen a la Fundación Rotaria”.Alfredo Montes-Niño, presidente del Rotary Club de Majadahonda dio las gracias a la ONCE por este cupón; Manuel Florián de Tomás Martín explicó que Fundación Rotaria “desarrolla proyectos que mitigan las necesidades primarias de la sociedad”, y agradeció a la ONCE el que “con este cupón se visibilizará más la labor de la Fundación Rotaria en España”.La Fundación Rotaria, creada en 1917, es una organización internacional de servicio, que pretende reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, para prestar servicios humanitarios en sus comunidades y contribuir a fomentar paz. Une a 1,2 millones de socios en una organización de alcance internacional.Consta de tres pilares, los clubes rotarios, que congregan a personas dedicadas e interesadas en intercambiar ideas, establecer contactos y tomar acción; Rotary International, que apoya y coordina los proyectos, las campañas e iniciativas de carácter internacional que realizan los clubes rotarios; y la Fundación Rotaria, que proporciona fondos para llevar a cabo sus actividades humanitarias.Sus objetivos principales son desarrollar el conocimiento mutuo como ocasión de servir; observar elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, el reconocimiento del valor de toda ocupación útil, y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad; poner en práctica el ideal de servicio; y lograr la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio. Para más información: www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.