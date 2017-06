Ceniceros, comprometido en trabajar contra el estigma y la discriminación de personas con problemas de salud mental

Etiquetas

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha declarado este sábado que en materia de salud metal la prioridad del Ejecutivo regional es la lucha contra el estigma y la discriminación y ha asegurado que, en esta tarea, cuenta "con todos: desde el nivel asistencial hasta el refuerzo de la prevención, con el objetivo de favorecer la plena recuperación e integración de las personas con enfermedad mental".

En este sentido, ha destacado el "importante esfuerzo" que está realizando la Consejería de Salud, que ha creado un hospital de día en el Hospital de La Rioja y ha reforzado la salud mental infanto-juvenil.

"En líneas generales, siguiendo el ejemplo de Plena Inclusión La Rioja, tratamos de ponernos en la piel de estas personas y de sus familiares, y de trabajar con la cabeza, pero también con el corazón, para mejorar su calidad de vida y garantizar la mejor atención sanitaria posible, a través de un tratamiento individualizado e integral", ha afirmado.

José Ignacio Ceniceros ha realizado estas declaraciones en el acto de entrega de los galardones 'Soy Cómplice', que concede Plena Inclusión La Rioja para reconocer la labor de personas e instituciones que apoyan y facilitan su labor para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y propiciar su inclusión en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

Este año han recibido el galardón y la Asociación 'Los que no se rinden', el psiquiatra Ramón Novell y la consejería de Salud.

Tras felicitar a los galardonados, el presidente del Gobierno regional ha subrayado "la extraordinaria importancia" de que 'Los que no se rinden' "sea la primera asociación creada en España por personas con discapacidad intelectual, "porque, de alguna manera, nos indica el camino a seguir". También ha resaltado el "gran avance" registrado en materia de discapacidad intelectual y salud mental en los últimos años gracias "al continuo y arduo trabajo" de Ramón Novell.

En cuanto al galardón concedido a la Consejería de Salud, ha expresado su orgullo por este reconocimiento, ha felicitado a la consejera y a todo el personal de la Administración que ha contribuido a lograrlo y ha señalado que "esta distinción es un gran estímulo para seguir trabajando en la dirección que marca el Plan de Salud Mental con el consenso de todos: profesionales, familias, asociaciones y entidades que colaboran en este ámbito".

En este sentido, el presidente del Ejecutivo regional ha manifestado que el objetivo es "seguir trabajando juntos en la promoción, la prevención, la investigación y la mejora de la asistencia a los pacientes para no dejar a nadie que lo necesite fuera de la red de salud mental de La Rioja".

Por último, ha hecho hincapié en el gran trabajo de Plena Inclusión La Rioja, que es "siempre un referente en el campo de la discapacidad intelectual y la salud mental".

SOY CÓMPLICE CON LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Plena Inclusión creó los galardones 'Soy cómplice' con la discapacidad intelectual en 2014 para reconocer la labor de personas e instituciones que apoyan y facilitan la misión del movimiento asociativo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y propiciar su inclusión en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

Entre los premiados de ediciones anteriores figuran entidades como La Caixa, Onda Cero, la Consejería de Políticas Sociales, la FER, TVR, y Diario La Rioja, entre otros. Los reconocimientos tienen la figura del cómplice-padrino, que en 2014 se entregó a Félix Revuelta; en 2015, a Luis del Olmo; en 2016, a Vicente del Bosque, y este año, al artista Lorenzo Quinn.

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA

Plena Inclusión La Rioja (Antes FEAPS), que se constituyó en 1993, es un movimiento asociativo abierto a la ciudadanía que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo de sus familias y forma parte de una confederación nacional.

Está formada por 5 entidades: Igual a ti, Asprodema, Arpa, Afrax y Futurioja, y agrupan a unas 890 personas con discapacidad intelectual, con más de 1.100 socios, más de 250 técnicos y 114 voluntarios.

En La Rioja hay más de 2.000 personas con discapacidad intelectual. Es importante diferenciar entre discapacidad intelectual y enfermedad mental: la discapacidad intelectual es generalmente una cuestión que se asume desde la infancia y cuyo origen pueden ser muchas patologías (hidrocefalia, genética, síndrome down, etc.). La discapacidad puede generar (o no) patologías de otro tipo (motoras, internas, etc.) y también, por supuesto, enfermedad mental. Por ello un discapacitado intelectual no es necesariamente un enfermo mental. Puede serlo, pero no necesariamente.