Clavijo dice que "el diálogo es más eficaz que el frentismo" en la relación entre Canarias y el Estado

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que "el diálogo es más eficaz que el frentismo" en la relación entre Canarias y el Estado, hasta el punto de que ha situado al archipiélago en el "centro" del escenario político.

En el discurso institucional del 'Día de Canarias', ha resaltado que la "unión de esfuerzos y el diálogo" ha logrado que Canarias obtenga por primera vez "lo que se merece", en referencia al acuerdo político sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Hemos demostrado que es posible cambiar las cosas y dar la vuelta a una situación de injusticia y a partir de ahora vamos a demostrar que es posible que esta Comunidad Autónoma sea financiada atendiendo a sus necesidades al igual que lo son el resto de los territorios. Y vamos a lograrlo desde la unidad y el diálogo", ha comentado.

Clavijo ha defendido las "singularidades" de Canarias porque son las que han hecho "más fuertes" a las islas, ya que han obligado a los isleños a "superar obstáculos que para otros son inexistentes", como la lejanía o la insularidad.

"Somos lo que somos gracias a nuestras singularidades, no a pesar de ellas", ha indicado, al tiempo que ha reivindicado que si los canarios están "unidos", son "mucho más que ocho islas, y no hay problemas que el talento, el trabajo y el empeño no sean capaces de resolver".

El presidente ha destacado también el perfil de una sociedad civil "fuerte y comprometida" que no entiende de "islas grandes o pequeñas", y que ha demostrado que "no hay complejos que no puedan superarse".

"Los hechos demuestran que en este pequeño rincón del mundo podemos ser líderes en la ciencia, en el deporte, en la investigación o en el arte, en todo aquello que nos propongamos", ha agregado.

Como ejemplo, ha destacado a los tres Premios Canarias reconocidos en la gala celebrada en el Teatro Pérez Galdós.

Así, de Catalina Ruiz, Premio Canarias de Investigación e Innovación, ha señalado que ha conseguido situar el archipiélago en el mundo de la investigación en campos como la Nanotecnología, Cristalografía, Difracción o Materiales Moleculares, mientras que Maximiano Trapero, Premio Canarias de Patrimonio Histórico, ha prestado conocimiento "para conservar uno de los patrimonios más frágiles que tiene una sociedad, su tradición oral".

En cuanto a Paco Sánchez, Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación, Clavijo ha dicho que es un "ejemplo de superación" de las dificultades derivadas de ejercer su profesión en un archipiélago alejado del continente, convirtiéndose en uno de los grandes "embajadores" de Canarias.

"ESFUERZO Y AMOR, UNIÓN Y DIÁLOGO"

En el acto, el Gobierno también ha hecho entrega de 12 Medallas de Oro de la Comunidad a la Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP), a Los Guaraperos, a Ramón Padrón, al Colectivo de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, a Michelle Alonso, a Israel Oliver, a Basilio Valladares, a Pinito del Oro, a la Escuela Luján Pérez, a la iniciativa ciudadana 'La Graciosa, la 8ª isla', al Club Baloncesto Canarias y al Club Balonmano Remudas Isla de Gran Canaria.

En el cierre del discurso, el presidente ha vuelto a reclamar "esfuerzo y amor, unión y diálogo" para reivindicar las "cualidades" que caracterizan al archipiélago.

"Hagamos bandera de ellas porque son y representan nuestro principal impulso para seguir unidos, para seguir avanzando. Recordemos que trabajando juntos construimos un país que es más grande que el territorio que abarca", ha apuntado.

ORGULLO DE "SENTIRSE CANARIO"

Maximiano Trapero, en nombre de todos los premiados, instó a las personas que residen en el archipiélago a seguir trabajando por hacer a Canarias un territorio de excelencia.

Tuvo palabras para todos los miembros del jurado y para aquellos que propusieron a los galardonados, y afirmó que "celebrar Canarias significa reconocer con orgullo la identidad de ser y de sentirse canario".

Además, aseguró ser doblemente afortunado al tener dos "madres" raíces, y agradeció "la suerte" que le trajo a Canarias, donde se ha desarrollado como persona.