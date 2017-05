El Colegio de Notarios premia a Moragues por su trabajo en su etapa de conseller de Hacienda

Etiquetas

El Ilustre Colegio Notarial de València ha premiado al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, por su trabajo durante su pasada etapa como conseller de Hacienda, un reconocimiento por el que este pasado viernes, durante la gala anual del colegio notarial celebrada en el edificio del Reloj del Puerto de Valencia, se le hizo entrega de la Placa Guillem Ferrer-Lluis Bertrán.

La junta directiva acordó la entrega del galardón de forma unánime a Moragues por "haber tomado en consideración al Colegio Notarial de València, así como a la Institución notarial en general, como colaborador necesario para facilitar la vida de los contribuyentes valencianos, simplificando trámites, abriendo canales de comunicación reduciendo costes e impulsando la administración electrónica durante su etapa como conseller de Hacienda", según ha informado Delegación de Gobierno en un comunicado.

El órgano colegial ha destacado que el delegado del Gobierno puso en marcha iniciativas para "reducir la burocracia y hacer más fácil la relación de los ciudadanos con la administración". Estas actuaciones las hizo dentro del Plan SIRCA II (Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas de la Generalitat, 2013-2015).

Entre los "principales hitos" alcanzados en materia de reducción de trámites y costes está la Orden 22/2013, de 13 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública , por la que se regulan las obligaciones formales de los notarios en el ámbito de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

También han elogiado el convenio de colaboración firmado en2014 con la entidad y el Consejo General del Notariado en la Comunitat, un acuerdo que buscaba establecer un suministro periódico de información que permitiese comprobar las declaraciones de los contribuyentes, contrastando sus datos con los de los documentos públicos sometidos a tributación, sin que los ciudadanos tuvieran que aportarlos.

"UN RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS"

Tras recibir el galardón, Moragues ha destacado que "este premio es un reconocimiento a los funcionarios de la Conselleria de Hacienda, ya que su profesionalidad y trabajo hicieron posible dar importantes pasos en la modernización de la administración autonómica dirigida a reducir tiempos para los usuarios y costes para la administración haciéndolo más eficaz y eficiente".

Moragues ha recalcado que sin la ayuda del Colegio de Notarios "no hubiera sido posible". "He de deciros que sin vuestro espíritu colaborativo no hubiera sido posible llevar a cabo toda la serie de medidas que facilitaron y facilitan la vida de los contribuyentes valencianos, simplificando trámites, abriendo canales de comunicación, y reducir costes", ha concluido.