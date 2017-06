LA ONCE DIFUNDE LA LOCALIDAD DE BARCARROTA EN 5,5 MILLONES DE CUPONES

Etiquetas

Barcarrota, en Badajoz, es la localidad que protagoniza el cupón de la ONCE del martes 27 de junio perteneciente a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a lugares con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán este municipio pacense.Fernando Iglesias García, delegado Territorial de la ONCE, y Alfonso Carlos Macías Gata, alcalde de Barcarrota, han presentado este cupón. Barcarrota, en la provincia de Badajoz, se encuentra en la comarca de Llanos de Olivenza. Respecto a su origen, hay vestigios que sitúan a la localidad en una zona apetecible para los primeros pobladores de la Península. Es en la Edad Media donde aparece como población con habitantes estables.La localidad conocerá una breve etapa de villa de realengo, que terminará cuando, en 1538, el Rey Carlos I la vende a la poderosa familia de los Portocarrero. Entre sus hijos ilustres, destaca Hernando de Soto, nacido en 1500, gobernador de Cuba, adelantado de La Florida y explorador del Mississippi.Barcarrota se extiende alrededor del Castillo. Las casas se organizan en manzanas irregulares, de calles estrechas, entre las que destacan la Plaza de España, con el Ayuntamiento; el Casino, de estilo Art Nouveau, de finales del XIX; y varias casas de estilo modernista. En la Plaza de Santiago se encuentran grandes casas.El visitante puede contemplar uno de los conjuntos megalíticos más importantes de España. En Barcarrota se encuentra uno de los pocos menhires que se conservan en la Península Ibérica, y uno de los más grandes de España (Dolmen del Milano), entre su veintena de monumentos megalíticos. También existen restos romanos.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE, 'www.juegosonce.es'.