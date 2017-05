DISCAPACIDAD. DOWN MADRID PREMIA A 39 JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN SU XIV CERTAMEN LITERARIO

Etiquetas

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) celebró este martes la entrega de premios de su XIV Certamen Literario de Poesía, Cuento y Cómic para personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, en la que 39 jóvenes con gran motivación por la lectura resultaron premiados.El objetivo del certamen, celebrado en la Biblioteca Nacional de España, es crear un espacio para dar visibilidad a las obras creadas por jóvenes con discapacidad intelectual en las que muestran su visión de la realidad.En esta edición, según informa Down Madrid en una nota, se presentaron un total de 100 trabajos entre las categorías de poesía, cuento y cómic. Además, también se hizo entrega de los galardones del II Concurso de Micro Relatos en Twitter #escribirparaincluir.La directora general de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Ana Santos, indicó que esta iniciativa "ha demostrado la inmensa capacidad que tienen estos jóvenes, pero que a veces no encuentran el espacio para poder demostrarlo".Por su parte, la presidenta del Patronato de esta institución, Inés Álvarez, señaló que todos los participantes "son muy valientes, ya que han sido capaces de canalizar todos sus sentimientos y plasmarlos en poemas, cuentos y cómics"."Las obras presentadas demuestran que los jóvenes con discapacidad intelectual tienen muchas capacidades que nunca dejarán de sorprender a todo el mundo", añadió.En esta línea, la presidenta del Consejo General del Libro Infantil y Juvenil, Sara Moreno, celebró que "el éxito del certamen cada año es mayor, tanto por el incremento de los participantes como por la calidad de los trabajos"."Si os gusta escribir, el que quiere puede, así que os animo a que persigáis con constancia vuestros sueños, ya que, en la medida de las posibilidades de cada uno, se acaban cumpliendo", concluyó.Durante el acto tuvo lugar la lectura de un poema a cargo de la escritora con discapacidad intelectual Beatriz Centeno, que estuvo acompañada por la proyección del vídeo sobre el trabajo de arte en arena 'Mírame', que la artista Didi Rodan cedió para la ocasión.